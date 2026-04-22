La Escuela Municipal salió tercera en el inicio del Provincial Master de natación

En el Natatorio del Polideportivo Municipal Evita de Trevelin, el pasado sábado 18 de abril se realizó la 1ª fecha del Campeonato Provincial Master de natación de la Federación de Natación del Chubut (FeNaCh), en donde el representativo comodorense obtuvo la medalla de bronce.

Organizado por la Escuela Municipal de Natación de Trevelin y la Federación de Natación de Chubut, se llevó a cabo la 1era fecha del Campeonato Provincial Máster de natación. En una competencia que tuvo la asistencia de doscientos nadadores de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y los anfitriones.

La Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia (EMCR), que llevó una delegación de 35 deportistas de diferentes natatorios, hizo 1.342 puntos, se subió al podio y se quedó con la medalla de bronce.

Cabe resaltar que, la Escuela de Triatletas Máster ganó la primera fecha al obtener 2.234 puntos. En tanto, la segunda posición fue para Máster Municipal Esquel que sumó 1.411 puntos.

La 2ª fecha se desarrollará el 6 de junio en Rawson, y la 3ª tendrá lugar el 29 de agosto en Puerto Madryn. Mientras que, Comodoro Rivadavia será sede el sábado 31 de octubre.

“Estuvimos compitiendo en la primera fecha en Trevelin y estamos muy contentos porque en la sumatoria por clubes quedamos en la tercera posición. Llevamos una delegación de 35 nadadores, entre las piletas municipales y otros”, indicó el profesor y entrenador Manuel Fontanarrosa.

Y afirmó que “ya estamos preparando la segunda fecha que se va a realizar en Rawson, en total son cuatro en todo el año. En Comodoro será en octubre, pero todavía no está confirmado en qué natatorio”.

PUNTAJE MIXTO POR EQUIPOS

1) Escuela de Triatletas Master: 2.234 puntos.

2) Master Municipal Esquel: 1.411 puntos.

3) Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia: 1.342 puntos.

4) Club Ferrocarril Patagónico: 1.144 puntos.

5) Club Municipal Trevelin: 971 puntos.

6) Natatorio Municipal Trelew: 698 puntos.

7) Asociación Myfanui Humphreys: 587 puntos.