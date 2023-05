La Escuela N° 198 sin clases hace un mes por falta de calefacción

Norma Paulovich, directora del establecimiento educativo, aseguró ante FM La Petrolera que hubo varios reclamos que no contaron con ningún tipo de respuestas. Ante esto, dijo que el frío se siente mucho siendo que es un lugar muy pequeño.

“Estamos sin calefacción desde marzo. Nosotros venimos realizando el reclamo desde el 2 de ese mes y hasta el momento no tenemos una respuesta. Si bien es cierto que he mantenido reuniones con la nueva directora de la delegación administrativa y el día jueves se acercó el último contratista, quien hizo una revisión de la calefacción y nos dijo que entre el viernes y hoy se estaría acercando. Hoy ya son las 9.30 de la mañana y todavía no han venido a trabajar” lamentó.

Los días fríos comenzaron a hacerse sentir en Comodoro y esto quedó demostrado con los grandes cambios de clima, algo que a los grandes y chicos les baja las defensas y es por ello que las gripes y resfríos se sienten más al no tener calefacción.

Paulovich detalló el tamaño exacto del edificio escolar y dejó en claro que no se trata de un lugar de grandes dimensiones. “Son seis aulas, una dirección, vicedirección, una secretaría y después tenemos cocina donde ahí mismo funciona el baño del personal. También hay una sala de maestros que fue construida por la cooperadora”, comentó.

Otro de los temas a considerar es que solicitaron hace tiempo mayor iluminación y que, de forma insólita, no están teniendo buenas noticias. “También venimos haciendo reclamos por el tema de luminarias, nos dicen que ya van a llegar, que hay que tener un poquito de paciencia porque los contratistas no están queriendo trabajar para la provincia. No es falta de pago, pero sí un pago retasado», añadió la directora. Y resaltó: «lo que puedo decir es que en su mayoría los contratistas me han manifestado que no se quieren acercar porque están tardando mucho en cobrar”.

Por último y volviendo al tema de la calefacción, Paulovich reiteró que pese a llamados recientes continúan sin novedades y que todo depende nuevamente de Obras Públicas.