La ex de Exequiel Palacios amenazó con vender su medalla de Campeón del Mundo

A casi un año de lo que fue la separación de Exequiel Palacios de Yésica Frías, ella le realiza reclamos económicos para poder terminar de pagar su casa. Ante la falta de respuestas del jugador, ella expuso que está dispuesta a vender desde sus camisetas hasta su medalla de Campeón del Mundo.

“Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, comenzó acusando Yésica Frías sobre el accionar de Exequiel Palacios. Y aclaró: “Ni siquiera le estoy pidiendo los bienes gananciales que me corresponden por la ley alemana”.

En esta sintonía, la ex botinera apostó por amenazarlo para que se digne a pagar lo mencionado: “Creo que el hecho de que hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros, de la familia, y las cosas que yo sé que me contó de la Selección, no le conviene”.

“A él le conviene que yo me calle la boca, no que hable. Hubiese sido más fácil que me dé el divorcio cuando se lo pedí”, insistió Yésica Frías. El gran problema de Exequiel Palacios es que en dicha casa cuenta con varios objetos personales de gran valor sentimental y económico.

Entre estos se encuentran varias camisetas que él le regaló a su ahora ex pareja: “Yo tengo cosas que él me regaló”. A todo esto, el notero le comentó que “con una camiseta pagas todo”. A lo que ella advirtió que es su objetivo: “Es lo que voy a hacer”.

En esta sintonía, para dejar en claro el nivel de enojo que maneja, amenazó con poner a la venta la medalla dorada que le dieron tras salir campeón del mundo en Qatar 2022. Es que al ser consultada por el cronista sobre la posible venta de esta, ella comentó: “Sí. Voy a subastar todo para pagar mi casa”.

“Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo”, mencionó Yésica Frías sobre la importancia de cumplir con este objetivo.

Por último, aclaró cuál es el motivo por el que pide este dinero: “Yo también estuve trabajando cuatro años al lado de él. Yo no pido que me mantenga. Pido que por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su bebé no nacido, que por lo menos terminemos como corresponde”.