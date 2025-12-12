La Fede tuvo doble festejo en U-15

Se consagró campeón del torneo Clausura de básquet en masculino al vencer a la CAI 77-34 y en femenino al superar 45-35 a Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

La Fede Deportiva se consagró este jueves por la noche campeón de torneo Clausura de básquet en la categoría U-15 tanto en masculino como en femenino.

En ese contexto, en varones, se impuso a Comisión de Actividades Infantiles por 77-34, y de esa manera logró por segunda vez seguida el título.

En el “Bordó” se destacaron Julián Cárdenas (16 puntos y 10 rebotes), Matías Oyarzo (14 tantos y 6 recuperos), mientras que Ian Evans aportó 11 unidades, bajó 6 rebotes, tuvo 2 asistencias y 2 recuperos.

En el “Azzurro”, aportaron Tobías Jaramillo (10 puntos y 8 rebotes) y Dante Zárate (8 tantos y 3 rebotes). Luciano Vignolo marcó 6 unidades, tuvo 5 rebotes, 2 recuperos y 2 muy buenas tapas, pero perdió 9 pelotas.

Antes de la final, se jugó el partido por el tercer puesto, con victoria de Gimnasia “Verde” sobre su par de Gimnasia “Blanco” por 73-42, con 12 puntos y 3 pérdidas de Alexander Mendoza. Santiago González, con 13 tantos, fue el goleador del juego en el equipo “Blanco”, aunque tuvo 7 pérdidas de balón.

En femenino, mientras tanto, La Fede también festejó ganándole la final a Náutico Rada Tilly “Amarillo” por 45-35. María Segura condujo al éxito al conjunto de barrio General Mosconi con 12 puntos, 3 rebotes y 6 recuperos, con 2 pérdidas y un pase gol. Zahira Char Bellido marcó 8 tantos, tomó 4 rebotes, perdió 5 pelotas y tuvo un recupero.

Catalina López aportó 7 unidades, bajó 7 rebotes, tuvo 5 recuperos y también el mismo número en pérdidas de balón.

En Náutico, María Paula Aimetta fue la goleadora de su equipo con 11 tantos, 3 rebotes, tuvo 7 pérdidas, pero las compensó con 8 recuperos.

En el partido por el tercer lugar, Gimnasia le ganó a Petroquímica por 62-24 y así logró un lugar en el podio. Bianca Díaz, del ganador, fue la goleadora del partido con 18 puntos, 10 rebotes, 5 recuperos, 3 pérdidas, una asistencia y una tapa.

Aunque la jugadora MVP del juego resultó Julieta Gómez Ortiz, con 15 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, tuvo solo una pérdida de balón, pero recuperó 9.

En el “Verdolaga”, se destacó Julieta Ovando con 10 punto, 7 rebotes, 4 recuperos y 5 pelotas perdidas.

De esa manera, el torneo Clausura 2025 se terminó para la categoría U-15 con la coronación de La Fede Deportiva. En varones festejó en el Socios y en mujeres lo hizo en cancha del “Aurinegro”.

Panorama

JUEVES 11

En el Socios Fundadores – Final Four - Final

U-15 M – 3º Puesto

- Gimnasia “Verde 73 / Gimnasia “Blanco” 42.

U-15 M – 1º Puesto

- La Fede Deportiva “Bordó” 77 / CAI 34.

En Náutico Rada Tilly – Final Four – Final

U-15 F – 3º Puesto

- Gimnasia y Esgrima 62 / Petroquímica 24.

U-15 F - 1º Puesto

- La Fede Deportiva 45 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 35.

Foto: Richy Vargas / El Patagónico.