La frase de Marley que podría complicarlo

El conductor Marley confirmó que mantuvo un “vínculo muy sano y lindo” con Adrián Alfredo Molina, a la vez que manifestó que ya se presentó ante la Justicia “con un montón de pruebas”, en declaraciones brindadas pasado el mediodía de este miércoles en Telefe.

“Estoy muy mal, dormí pésimo, esto me tomó de sorpresa. Estoy hablando por mis hijos por Mirko y Milenka que es una bebé muy esperada y que me llevó mucho tiempo poder tenerla”, dijo.

En declaraciones a Telefe, añadió: “En este segundo momento mas feliz de mi vida aparece esto, son todas falsedades, vino con pedido de dinero amenazas una situación horrible que vengo viviendo desde antes”.

“Me presenté ante la Justicia porque tengo un montón de pruebas", aseguró Alejandro Wiebe.

QUE DIJO MARLEY

"Lo conozco hace 35 años y éramos grandes, mayores de edad, él estaba estudiando en la facultad, tengo pruebas. Hubo un vínculo muy sano y lindo durante 2 o 3 años. Me pone medio incómodo porque te fuerzan a hablar de algo de lo que yo no hablo”, aseveró.

Luego, dijo: “Él se mudó a Estados Unidos en 2002 , lo acompañó un montón de veces, se casó y conocí al marido, tenía un Instagram y le ponía like a un emprendimiento que tenía de yoga porque quería que la gente lo viera y quería ayudarlo”.

“El vínculo era perfecto, todo era genial, en 2022 se comunica y me dice que estaba con muchas deudas, me pide una cifra muy alta de dólares, yo no podía en ese momento y le dije que no podía. Ahí, la relación se enfrió, no le cayó muy bien y el año pasado apareció con amenazas”, indicó.

"Tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice es falso"



ADRIAN ALFREDO MOLINA HABLO EN INTRUSOS

Adrián Alfredo Molina es un hombre de 44 años que radicó una denuncia en la Ciudad de Buenos Aires contra Alejandro Wiebe, más conocido popularmente como Marley, por corrupción de menores.

Luego de que se filtrará públicamente la información, el hombre fue a Intrusos a brindar más detalles sobre su presentación judicial.

“El entendimiento de las cosas que nos pasan cuando somos pequeños no son procesadas hasta mucho tiempo después. Esas herramientas no las tenía, las tuve que encontrar en terapia. Salí del closet a los 24 años, nadie sabía que era gay. Él fue la primera persona que supo que era gay”, comenzó a contar el denunciante.

Molina recordó que arrancaron a vincularse por Internet: “Arrancamos por correo electrónico. Tenía 17 años. Hubo una fase inicial de grooming online, que pasó a grooming sexual”.

El denunciante contó que se encontraron en Libertador y Oro y que algunos detalles no los recuerda: “Cuando tenés trauma no recordás algunas cosas. Me sentí pequeño. Tuve una relación de más de tres años. No podía ir a otro lado que no sea su casa. Él no quería salir del closet, ser asociado con hombres y que lo vieran con alguien menor. Fue una relación de ir regularmente a la casa de él en un día específico para comer y tener relaciones. La situación se puso tensa cuando tenía intención de tener pareja con mujeres, yo no lo podía entender”.