El delantero del Manchester City denunció un insólito marcaje de Gianluca Mancini durante la goleada 4-1 a Italia y afirmó que esa situación lo impulsó a marcar dos goles claves.

La fuerte acusación de Haaland contra un jugador de Italia: Empezó a tocarme el culo

Erling Haaland fue la gran figura en la histórica victoria 4-1 de Noruega ante Italia en San Siro y sorprendió al revelar que Gianluca Mancini lo marcó de manera inapropiada, algo que terminó transformándose en motivación para sellar la clasificación al Mundial.

Noruega logró una clasificación histórica a la Copa del Mundo después de 28 años y lo hizo con una actuación estelar de su gran figura, autor de un doblete en la contundente victoria 4-1. Luego del partido en San Siro, el delantero del Manchester City llamó la atención por una curiosa acusación contra el defensor.

En diálogo con el canal TV2, Haaland aseguró que tuvo un cruce particular con el zaguero de la Roma. Según relató, el italiano lo marcó de manera inapropiada y eso lo impulsó a redoblar esfuerzos dentro de la cancha. “Empezó a tocarme el culo. Pensé: ‘¿Qué está haciendo?’”, señaló el goleador, sorprendido por la actitud de su rival.

Haaland explicó que, lejos de desconcentrarlo, la situación lo motivó. “Entonces me animé y le dije: ‘Gracias por la motivación’. Marqué dos goles y ganamos el partido 4-1. Así que le doy las gracias”, expresó, destacando que ese episodio terminó favoreciendo a Noruega en un duelo determinante.

En lo futbolístico, Italia comenzó arriba en el marcador con un gol de Francesco Espósito, pero el equipo de Ståle Solbakken reaccionó con fuerza en el segundo tiempo. A los tantos de Haaland se sumaron los golazos de Antonio Nusa y Jørgen Strand Larsen, que sellaron una victoria resonante ante la Azzurra dirigida por Gennaro Gattuso.

Noruega cerró una eliminatoria perfecta: ocho victorias en ocho partidos, con 37 goles a favor y apenas cinco en contra. Haaland aportó 16 de esos tantos, casi la mitad del total, y terminó sacándole ocho goles de ventaja a Harry Kane en la tabla de goleadores, reafirmando su condición de figura excluyente rumbo al Mundial.