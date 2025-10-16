La gimnasia aeróbica del Municipal 4 se trajo cuatro medallas de Uruguay

La Escuela del Gimnasio 4 viajó con diez representantes a Maldonado, Uruguay, para competir en el Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia Aeróbica. Además de vivir una magnífica experiencia, Avril Morcillo Vargas, Facundo Reinoso y Franccesca Viarengo Díaz trajeron cuatro medallas para Comodoro Rivadavia.

El certamen convocó a más de 600 gimnastas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

En cuanto a resultados, Avril Morcillo Vargas ganó dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano: Una en la categoría aerodance (interfederativa) y la otra por equipos en la categoría Senior.

Por su parte, en la Copa Panamericana, Facundo Reinoso se colgó la medalla de oro en individual masculino. A su vez, el gimnasta y Franccesca Viarengo Díaz lograron el primer puesto en dupla mixta.

Asimismo, en Grupo Youth, en un equipo conformado por Bayón, Mortada, Pacheco y dos atletas de la Escuela de Marcela Ramos, obtuvieron la clasificación a la final, quedando en el 5to puesto.

“Estamos muy felices de haber vivido está experiencia con los alumnos municipales, que se esforzaron para llegar a esta instancia donde compitieron con 12 países, hubo más de 600 deportistas en escena y los chicos estuvieron a la altura del certamen”, explicó la entrenadora Vanina Rapiman.

Y sentenció agradeciendo “a las familias por el acompañamiento y el esfuerzo que hicieron para que sea posible viajar a representar a la Argentina; a Hernán Martínez por su gestión y apoyo, junto con el Ente Comodoro Deportes”.