La Gimnasia Aeróbica tuvo su primer torneo Provincial

Se llevó a cabo este sábado en el Gimnasio municipal Nº4 el primer Torneo Provincial de Gimnasia Aeróbica del año, con clasificación al Nacional de Clubes que será en mayo en Mendoza.

El certamen provincial cuenta con la participación de los clubes Mercegué Aerobics, Samanta Latorre, Ente Comodoro Deportes, Escuela Marcela Ramos (Rada Tilly) en categorías infantiles, juveniles y adultos, también en diferentes niveles (A, B, C).

“Hoy tenemos el primer Provincial de Gimnasia Aeróbica, clasificatorio al Nacional de Clubes que tendremos en mayo en Mendoza, con 40 gimnastas que iremos desde Chubut, por eso este paso previo para ir hacia allá. Tenemos categorías infantiles, juveniles y adultos, en diferentes niveles, lo que posibilita tener una gran cantidad de gimnastas en esta ocasión”, comentó Marcela Ramos, organizadora y jueza internacional.

“Estamos muy organizados, tenemos dos torneos más en el año programados para julio y agosto y tenemos el selectivo. Ya hemos al Sudamericano y al Mundial con doce gimnastas de Chubut así que tenemos gimnastas preparadas y peleando por el ranking para viajar a esos torneos internacionales”, describió Ramos.

“Es un deporte de precisión y apreciación, porque los jueces tenemos varios ítems para evaluar. La cuestión artística, ejecutiva y de dificultad; en un minuto y quince segundos ellas tienen que demostrar fuerza, flexibilidad, potencia, todo lo que requiere nuestro deporte, entonces requiere un trabajo consciente, para prevenir lesiones. Por suerte estamos mancomunadas las entrenadoras de los distintos clubes de Comodoro y podemos trabajar juntas para cumplir los objetivos”, añadió.

“Hernán Martínez siempre es parte de todo este proceso, desde el uso de los gimnasios municipales y todo su personal. También colaborando en todo lo que es viajes, como ahora en este viaje a Mendoza, ya en años anteriores con las nenas que viajan a nivel internacional”, expresó.

RAMOS, JUEZA DE NIVEL MUNDIAL

Marcela Ramos, profesora de Gimnasia Aeróbica de Comodoro Rivadavia y organizadora del evento provincial, fue hace pocas semanas convocada por la Confederación Argentina de Gimnasia como jueza de un certamen internacional en Colombia.

“Tuve el honor de asistir a un torneo internacional en Colombia, enviada por la Confederación Argentina de Gimnasia. Éramos dos argentinas, con distintos jueces de todo el mundo, que implicaba todas las ramas de la gimnasia y era la primera vez para la gimnasia aeróbica”, aseguró la jueza internacional Marcela Ramos.

“Tuve la posibilidad de vivir esa experiencia mundial y ahora tratando de aprender un poco más y volcar todo ello a nuestra realidad. La experiencia fue excelente en todo sentido. No la programé, no la planifiqué, no la esperaba, así que doble satisfacción”, sostuvo.

gimnasia1.jpeg Foto: Prensa Comodoro Deportes.