La Gimnasia Artística y Acrobática tuvo el primer Torneo Municipal del año

Se desarrolló en las canchas anexas del Complejo Luis Huergo el primer Torneo Municipal de Gimnasia Artística y Acrobática del año. La actividad contó con gran convocatoria, ya que participaron alrededor de 250 gimnastas entre niveles avanzados y escuela, tanto de Kilómetro 5 como de los gimnasios municipales locales.

Se llevó a cabo el pasado fin de semana la primera edición del año del certamen municipal de gimnasia artística y acrobática, con el acompañamiento de familiares de alrededor de 250 gimnastas entre niveles escuela y avanzados.

Participaron las escuelas de Kilómetro 5, además de los Gimnasios Municipales Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4, en lo que significó la antesala del Torneo Provincial que se llevará a cabo en mayo en el gimnasio del barrio Laprida.

Al respecto, la referente de la actividad, Lorena Carballo, expresó: “Este es el primer torneo municipal que organizamos. Está participando Km. 5, Municipales Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4, con una importante cantidad de nenas y el acompañamiento de la familia”.

“Son casi 250 nenas entre los dos grupos, tuvimos un buen acompañamiento de los padres. Tuvimos un grupo de la mañana, que fueron aproximadamente 60 nenas, y luego por la tarde una mayor cantidad que son en su mayoría nivel escuelita”, destacó Carballo.

“Hoy hacen los cuatro aparatos. Nivel 1A y USAG, que hacen paralelas, suelo, salto y viga. Y después tenemos nivel 1B que hace solamente suelo y salto”, explicó.

“Tenemos el primer Provincial en mayo, que será en Comodoro Rivadavia. Competiremos con escuelas privadas de Comodoro y también vendrán escuelas de Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Esquel. Esto será el 9 y 10 de mayo en Laprida”, especificó.

“Agradecimientos como siempre, específicamente al Ente Comodoro Deportes, que nos colabora siempre con todo lo que necesitamos. A cada niña que participa, que llueva o truene, siempre están presentes. A los padres, que traen a sus nenas, pagan inscripciones, sino fuera por ellos eso no sería posible. Gracias a todos ellos”, cerró la referente Lorena Carballo.