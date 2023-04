La guerra interna en la Corte Suprema quedó al desnudo

El supremo Ricardo Lorenzetti volvió a dejar al desnudo la interna feroz que corroe a la Corte Suprema, empujada por el juicio político, al difundir una carta donde denuncia que las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) siguen a la orden del día. Para redoblar la apuesta, la nota fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), que es el portal institucional del Poder Judicial, que maneja el máximo tribunal.

Si bien el texto está dirigido al directorio, a cuyos miembros acusa de haber confeccionado un "informe irregular" sobre el sistema de salud, el juez les reprocha a los otros tres supremos que se queden de brazos cruzados y en un tramo apunta en particular a Juan Carlos Maqueda.

Subraya dos datos que muestran problemas no resueltos: no hay balances disponibles de los años 2021 y 2022, con lo cual no se sabe qué se hizo con la plata, y tampoco hay presupuesto del año pasado ni del actual. En rigor, señala, nunca se confeccionó un presupuesto. Uno de los directores no se dio por aludido y le trasladó los planteos por su "tenor" --dijo-- al presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Según la periodista Irina Hauser que firma su artículo en Página 12, uno de los primeros coletazos de esta situación se verá la semana próxima en la Comisión de Juicio Político, que pedirá el levantamiento del secreto fiscal y bancario de la obra social en cuestión.

Lorenzetti anuncia en su nota que iniciará un "procedimiento legal" contra los miembros del directorio actual de la Obra Social porque entregaron en forma tardía un informe que se les encomendó en agosto del año pasado y donde, a su vez, dejan en evidencia incumplimientos que no sólo involucran a las gestiones pasadas, cuando el director era Aldo Tonón --a quien la Corte Suprema recién le aceptó la renuncia la semana pasada-- sino a la presente. Tonón era un hombre de confianza del cortesano Maqueda, quien estuvo por años a cargo del manejo de la OSPJN. El escándalo, que estalló en 2021 con denuncias penales principalmente del gremio Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales), es una de las causales del juicio político contra los supremos.