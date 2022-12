La historia de la controvertida relación entre Xuxa y Pelé

La muerte de Pelé removió las emociones de todos sus fanáticos alrededor del mundo, por lo que los recuerdos de cada etapa de la carrera del astro del fútbol afloraron en sus seguidores. Uno de ellos fue la historia que el deportista tuvo con la conductora de programas infantiles, Xuxa, cuando ésta era menor de edad, estaba en el inicio de su carrera y él era ya un futbolista multipremiado de 40 años.

"Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando", relató Xuxa según citó Infobae. El primer acercamiento del ya consagrado "O Rei" hacia la entonces adolescente se habría dado en una producción para la tapa de la revista Manchete en 1980.

Pelé estuvo seis años con ella, durante su despedida del fútbol y hasta el ascenso a la fama masiva de Xuxa. En su libro Memorias, la estrella contó que el futbolista fue "su primer amor", que con él tuvo su iniciamiento sexual y que también sufrió mucho por las infidelidades de las que se enteraba. La pareja entre el futbolista y la animadora era blanco de la prensa y de la sociedad brasileña, sobre todo por la notoria diferencia de edad que compartían y por los cuestionamientos que despertaban los inicios del vínculo, teniendo en cuenta que ella recién empezaba su camino en el modelaje cuando Pelé la abordó.

"Nos invitaban a todos los eventos, pero ahora tengo sentimientos muy encontrados. Para todo el mundo él era Pelé, pero para mí era Dico, el que jugaba al buraco con mi mamá", recordó Xuxa en su libro, sobre la humanidad con la que ella veía a la figura totémica que la sociedad había creado de su entonces pareja.

"Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida", relató la conductora que a sus 23 años decidió dejar a Pelé y buscar un nuevo rumbo para su vida.