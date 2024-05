La Joaqui se quebró al recordar la relación que tuvo con su ex

Si bien hoy luce muy feliz, apostando nuevamente al amor con Luck Ra como parte de un romance que se blanqueó hace apenas unos días, La Joaqui tiene un pasado amoroso que no fue el mejor. Tiempo atrás vivió una traumática separación, la cual recordó recientemente y reveló lo dura que fue aquella relación.

Es cierto que nunca antes se habían dado mayores detalles del calvario que tuvo que pasar La Joaqui en su momento. Sin embargo, por estas horas salió a la luz toda la historia de violencia que sufrió con Coqeéin Montana, cuyo nombre real es Fernando Eduardo José Torinillo.

La cantante tuvo una relación bastante profunda con el trapero, con una hija en común. Si bien ella siempre fue muy cuidadosa con la identidad de los padres de sus hijas, en su momento reveló que la mayor de ellas -Shaina- es fruto de su historia de amor con Coqeéin Montana.

Esta relación se remonta a cuando la intérprete tenía apenas 21 años -el próximo octubre cumplirá 30-. En ese entonces la situación fue muy difícil, ya que cuando ella le informó a su pareja sobre su embarazo, el trapero mostró poco interés y optó por tomar caminos separados.

En su momento también confesó vivió situaciones de violencia en esa época. Y todo esto reflotó en una reciente batalla de la Liga Bazooka, cuando G-Sony enfrentó a Coqeéin en el freestyle y expuso ese pasado en defensa de la marplatense.

“Qué pensabas? ¿Qué ibas a ser un padre abandónico, un golpeador, y yo no te iba a decir nada? ¿Pensabas que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”, le disparó el joven a su rival, para luego echarle en cara que “la mandaba a laburar al subte mientras estaba embarazada”.

Ante esto, La Joaqui no pudo esquivar el tema y habló de este episodio en un stream con Coscu: “Sería muy hipócrita de mi parte haber esperado que alguien defienda mi verdad toda la vida y cuando llega ese momento hacer de cuenta que no lo vi. Sony puso muchas cosas en juego sacando el pecho así por mí, y yo de verdad se lo agradezco”.

“Si él no contaba mi verdad a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo. Siento que cerré un ciclo que pensé que me iba a doler toda la vida. Me alejé de un mundo que yo amaba para hacer como que eso no me había pasado. Él me llamó y me dijo ‘si a vos te duele esta batalla, yo no la acepto’. Yo no volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Le tengo miedo a los vínculos, sufro un montón”, agregó la cantante, emocionada hasta las lágrimas.

Además, la cantante también cargó contra su ex por nombrar a su hija Shaina en esa batalla musical: “Componer un round por el que está cobrando. Todos tenemos valores distintos. Pero yo nunca le mentí a mis hijas. Es muy fuerte que usen el nombre de una menor”.