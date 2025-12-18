La Liga Federal Formativa cerró el mejor año de su historia

El certamen nacional de clubes tuvo un 2025 sin precedentes, con actividad en ambas ramas, diez torneos y un incremento exponencial en la cantidad de partidos y jugadores involucrados. El repaso.

No hay punto de comparación. El 2025 fue, sin lugar a dudas, el mejor de los cuatro años de vida para la Liga Federal Formativa, la competencia nacional de clubes que recorre el país y garantiza oportunidades para todos los clubes del territorio argentino.

Por segunda temporada consecutiva, se disputaron diez torneos, cinco en cada rama, con actividad en U11, U13, U15, U17 y U21, las categorías homologadas por la Confederación Argentina de Básquetbol. Pero la nota saliente para esta edición, fue el aumento notable en la cantidad de equipos, partidos y jóvenes involucrados. El certamen contó este año con la participación de 520 clubes y 8.881 jugadores y jugadoras que disputaron un total de 2.083 partidos. Año histórico y plataforma de despegue para seguir creciendo.

A comienzos del 2025 se establecieron algunas novedades de cara a la nueva temporada. La primera fue la inclusión de U11 como categoría en lugar de la U12 de los años previos. La siguiente pasó por estandarizar el formato de competencia, todas las categorías tuvieron un total de seis rondas, tres en el ámbito regional y tres en instancia interregional. Además, se instauró el concepto de Repechaje, para que todos los equipos tengan un mínimo de dos etapas disputadas, aumentando la cantidad de partidos y oportunidades para cada elenco. La conformación de cuadrangulares o triangulares en todas las instancias permitió la disputa de cada etapa durante un fin de semana en el que cada club jugó dos o tres partidos por fase. Y fue un éxito rotundo.

Con estas iniciativas, La Liga Federal Formativa salió a la cancha para un 2.025 de exponencial crecimiento. El acumulado de ambas ramas registra un aumento del 37% en la cantidad de equipos participantes -de 379 a 520- con 2.083 partidos jugados y 8.881 atletas en actividad.

En la Rama Masculina se disputaron un total de 1.470 partidos con 6.094 jugadores involucrados. La cantidad de clubes creció de 259 a 351, un 35% de aumento, liderando la grilla las categorías U11 y U13 cuya cantidad de equipos creció en un 56% y 46% respectivamente. En la Rama Femenina el aumento fue aún más notable. Accedieron 169 clubes, un 40% más que en 2024, con un crecimiento del 70% en la categoría U11, por ejemplo. Se disputaron un total de 613 partidos y participaron 2787 jugadoras.

Los números hablan por sí solos. La Liga Federal Formativa se instaló como la competencia de clubes por excelencia de la que buscan participar todos los clubes del país, instituciones que disputan la Liga Nacional, la Liga Femenina, la Liga Argentina, la Liga Federal e incluso los torneos Pre-Federales o los campeonatos asociativos. Equipos de distintos orígenes y realidades gozan de igualdad de oportunidades y compiten mano a mano.

Además, permite un roce competitivo es de calidad que fomenta el desarrollo y trasciende las fronteras de cada provincia. Clubes que compiten en Pre-Federales disputando instancias decisivas contra clubes de Liga, chicos y chicas recorriendo el país con su club de barrio, conociendo nuevas ciudades. El saldo es altamente positivo y prometedor a futuro. Eso quedó demostrado también, en la variedad de campeones y del resto de las instituciones que llegaron a sus respectivos Final Four. Repasamos ganadores y finalistas.

LOS 10 CAMPEONES DEL 2025

En la categoría U11, la de mayor crecimiento para esta temporada, se coronaron un equipo cordobés y un elenco chaqueño. Complejo de Justiniano Posse organizó y ganó el Final Four de la Rama Masculina, un logro inédito e inolvidable para la institución. El certamen contó con la participación de 47 clubes y Regatas Corrientes, Bahiense del Norte y Pedro Echagúe completaron la nómina de finalistas. Hércules de Charata hizo lo propio en la Rama Femenina, Obras quedó segunda, Unión Florida tercera y Regatas Corrientes en cuarto lugar.

La U13 fue la última en definirse este año. 79 equipos participaron en la Rama Masculina que coronó a Sportivo Bolívar de Carlos Paz tras un Final Four que se disputó en Resistencia y que contó con la presencia de Regatas de San Nicolás, Estudiantes de Paraná y del local Villa San Martín. En la Rama Femenina compitieron 45 instituciones y Regatas de San Nicolás terminó en lo más alto tras una definición que se desarrolló en Santo Tomé y que tuvo a Vélez Sarsfield como subcampeón, al local Unión con el bronce y a Andes Talleres como cuarto.

La categoría U15 fue de las más convocantes en ambas ramas. El torneo de los varones tuvo 79 equipos y coronó a Comunicaciones de CABA tras un Final Four que se realizó en Mar del Plata y completó la nómina con Alianza Jesús María, Regatas Corrientes y el local Kimberley. Centro Galicia ganó entre las chicas dejando en el camino a Bahiense del Norte, Municipalidad de Luján de Cuyo y Rocamora. El torneo estuvo compuesto por 45 equipos.

Ninguna categoría tuvo más participación que la U17, tanto entre varones como en las chicas. Vélez se coronó bicampeón en la Rama Femenina, tras superar en el Final Four a Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, 9 de julio y Municipalidad de Luján de Cuyo tras un certamen que contó con la participación de 48 equipos. Obras Sanitarias levantó el trofeo entre los 88 clubes participantes de la Rama Masculina. El Final Four se disputó en Resistencia y el Rockero se erigió por encima de Boca, Ferro y el local Regatas, los otros finalistas.

El segundo año de vida en la categoría U21 también tuvo crecimiento. Deportivo Viedma organizó y ganó el Final Four de los varones tras un torneo que involucró a 58 equipos. Chamical, San Martín de Marcos Juárez y Racing de Avellaneda fueron los otros finalistas. Obras Sanitarias se coronó en una Rama Femenina que contó con 21 equipos y que tuvo a Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, Unión Florida y Talleres de Gálvez como los integrantes de la instancia definitoria.

…………..

Todos los campeones

U11 Femenino - Hércules de Charata - Federación Chaqueña de Básquetbol.

U11 Masculino - Complejo de Justiniano Posse - Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba.

U13 Femenino - Regatas de San Nicolás - Federación Bonaerense de Básquetbol.

U13 Masculino - Sportivo Boliva de Villa Carlos Paz - Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba.

U15 Femenino - Centro Galicia - Federación de Básquet del Area Metropolitana de Buenos Aires.

U15 Masculino - Comunicaciones - Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires.

U17 Femenino - Vélez Sarsfield - Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires.

U17 Masculino - Obras Sanitarias - Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires.

U21 Femenino - Obras Sanitarias - Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires.

U21 Masculino - Deportivo Viedma - Federación de Básquetbol de Río Negro.