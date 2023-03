La madre desalojada con sus hijos con discapacidad sigue esperando una respuesta

Se trata de Alejandra, que con su hijo menor, quien padece trastornos de madurez, y una hija adolescente epiléptica siguen esperando respuestas de la Justicia.

La mañana del viernes 24 de junio del 2022 fue sorpresivamente desalojada de la casa que le había otorgado el Instituto Provincial de la Vivienda -IPV- ubicada sobre la calle Carrero Patagónico 3.617 del barrio Abel Amaya.

La orden de desalojo la había otorgado la jueza de Familia Guillermina Sosa, y la casa fue restituida al esposo (o ex) de la denunciante, tal como contó en su momento El Patagónico.

NUEVES MESES SIN RESPUESTAS

Alejandra en estos momentos se encuentra alquilando una vivienda en el barrio Ceferino Nanmucurá. “Quiero que alguien me explique por qué no me hacen una restitución de mi casa” explicó hoy Alejandra a radio La Petrolera.

La mujer explicó que “hace dos o tres días recibo una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Rawson y la única respuesta que me han dado es respecto al amparo del adulto mayor” sostuvo.

La madre recordó que “estoy peleando, luchando para que me hagan la restitución de la casa donde yo estaba viviendo con mi hijo menor de edad, y mi hijo discapacitado y yo teniendo una discapacidad”.

“Solo pido la restitución a mi hogar”, expresó y agregó que “sé que hicieron una mala diligencia, porque en diciembre tuve una audiencia en la secretaria de la Mujer, que me dijeron que era por orden del máximo tribunal y me dicen que de parte de la defensoría de Familia me pidieron una disculpa. No me olvido de sus palabras; `por las malas diligencias´”.

Según sus palabras “soy propietaria de la casa, ambos somos adjudicados yo y mi esposo, pero la resolución del máximo tribunal, ya que mis papeles de desalojo que me hizo la jueza Guillermina Sosa, pasó a Cámara de Apelaciones de Comodoro, y de tres jueces uno decide que yo debería ser restituida a mi hogar y pasamos al máximo tribunal de Rawson”.

“Yo me preguntó ¿dónde están los derechos del discapacitado? Yo tengo mis papeles de discapacidad, mi hijo también, mi hija también, los derechos de la mujer, los derechos del niño” cuestionó.

“Dónde se vio que le dejan la casa a un hombre solo. Les digo a los jueces que sé que lo que hicieron y tomaron opciones para que la jueza Guillermina Sosa no quede mal. Es mi casa y pido la restitución de mi hogar” demandó la madre.

“Estoy alquilando, pagando con la pensión. Anoche me pasé toda la noche en el Hospital por nervios, de los mismos problemas de salud que tengo” y aclaró que “nunca hice abandono de hogar. Soy oriunda de Corrientes y estoy sola acá, no tengo familiares. Hay gente que me amenaza, me dice que no haga esto, no hable, no salga en la televisión, pero no me voy a callar más” sostuvo.

“Lo único que quiero es estar en mi casa, no pagar el alquiler porque no me alcanza para los inyectables, no me alcanza para comer. Pido a los jueces que vuelvan a revertir todo y me reintegren mi vivienda, lo que el Estado en su momento me entregó. La casa es para los chicos” finalizó la mujer sin poder contener las lágrimas.