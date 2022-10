La madre de la fisicoculturista fallecida en Brasil tiene dudas sobre su muerte

La fisicoculturista Johana Colla, oriunda de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, falleció horas después de lograr el subcampeonato que tuvo lugar en Brasil y sus familiares alertaron: “Ella sabía que corría peligro”.

Como bien se informó, la joven deportista murió en un hotel de San Pablo y las primeras versiones apuntaron a un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, todavía se desconocen las causas del deceso y se espera la autopsia para saber realmente qué le sucedió.

“Algo le dieron, algo le hicieron”, reiteró varias veces la mamá de Johana en diálogo con Crónica HD. “Todavía no me entregan el cuerpo en Brasil. Tengo dudas sobre su muerte. Hablé con ella a las nueve de la noche y estaba feliz, estaba bien”, describió sobre la última comunicación con ella.

Del mismo modo, la señora contó que durante esa charla por videollamada, la deportista, de 30 años, le mostró la medalla que había logrado solo unas horas antes de perder la vida en circunstancias misteriosas. “No tengo noticias de nadie, todo lo que ella logró lo hizo sola”, indicó la madre y apuntó que ningún responsable del certamen se comunicó con ella luego de la tragedia.

En ese sentido, la madre de Colla insistió: “Yo tengo dudas de que algo le hicieron. Le pregunté tres veces ‘¿Estás bien?’. Estaba con mis nietas, sus hijas. Las tres juntas hablamos con ella. ‘Estoy bien, quedate tranquila’, me dijo ella”.

“Y a las dos de la mañana recibimos la llamada de que ella falleció. Todavía no lo puedo creer”, describió y reveló que la noticia se la comunicó, a las dos de la mañana, la pareja de que viajó con la joven al país vecino.

“Él dijo que ella temblaba y le salía espuma por la boca. Había hecho caca”, repasó en detalle la familiar de la víctima. Sin embargo, alertó que el sujeto no le volvió a contestar las llamadas. “Ella se iba a ir a dormir porque estaba cansada”, contó respecto a lo que le dijo Johana durante la videollamada que mantuvieron cerca de la nueve de la noche.

“Dicen que fue una muerte súbita. Para mí que no. Algo le dieron, algo le hicieron”, volvió a expresar la madre entre lágrimas y señaló: “Mi mayor bronca fue que en el hotel no tenían ningún médico. Me dijeron que tardaron una hora en atenderla”.

Cabe mencionar que un día antes de la competición un compañero habría intentado drogar a la fisicoculturista para abusar de ella y que por esa situación la cambiaron de habitación. Así lo contó su hermana Carmen ante Crónica.

“A ella la quisieron abusar, drogar”, agregó la familiar y señaló que se lo contó la propia deportista por mensajes de voz. “Tenemos la sospecha de que algo le pasó”, sumó y completó: “Ella sabía que corría peligro”.