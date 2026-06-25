La modalidad FBI tendrá este sábado la "Copa Challenger"

El torneo, a desarrollarse en el Círculo de Caza Mayor General Lagos, consistirá en ocho series a quince metros. A las 11 se convoca a los interesados que quieran participar.

El Círculo de Caza Mayor General Lagos no se olvida de los tiradores que no desean participar en disciplinas tan complejas y móviles como el Tiro Práctico o que tampoco desean perder días de posibilidad de competencia.

En ese contexto, para este sábado a partir de las 11 se convoca a los interesados que quieran participar de la Copa Challenger, destacando que a las 15 finalizarán las inscripciones y una hora después dará por terminado el certamen. El CCMGL informó que serán ocho series a una distancia de 15 metros.

Para esta oportunidad y desde el mes pasado, se revivió un viejo clásico con el auspicio de El Nuevo Coyote Pesca, como lo es la modalidad FBI.

Antiguamente los agentes del FBI habían ideado una manera de practicar tiro defensivo con sus revólveres del 38 spl. ó .357 magnum de cañón corto. Rápidamente muchos aficionados de la República Argentina le encontraron el atractivo deportivo redactándose un reglamento y bajo una modalidad civil se difundió por todos los polígonos. Actualmente se dispara a siluetas no humanas y con pistolas y revólveres de doble acción.

Esta disciplina no es nueva para el club y desde el 2024 que no se organizaba. Esta vez con algunas pequeñas adaptaciones reglamentarias según las características de las canchas, las pistolas y revólveres de grueso calibre podrán rugir a su gusto disparando 5 tiros en menos de 4 segundos por serie.

A diferencia de otras disciplinas, el ganador se define por cantidad de impactos en zonas puntuables y el puntaje sirve para los desempates.

Durante mayo en la división más popular de pistolas con miras abiertas, Kevin Purtscher con 39 impactos obtuvo el primer puesto desempatando por puntos con Enrique Pritchard. Las pistolas con miras holográficas también estuvieron a la orden del día con un Jorge Luis Altuna obteniendo la totalidad de los impactos posibles, 40 al igual que Luis Martínez, definiéndose por puntos.

Los revólveres también participaron y Enrique Pritchard obtenía 37 impactos y superaría a Jorge Altuna por 7 impactos.

TIRO FBI

Armas:

-Pistolas grueso calibre (9mm o mayor) Doble Acción incluyendo Safe Action y similares. Largo máximo de cañón 6 Pulgadas

-Revolver grueso calibre (.38 spl. o mayor). Largo máximo de cañón 6 pulgadas

Disparos: 40 Total (8 series de 5 disparos c/u)

Modalidad: Cada serie es de 4 segundos, durante los cuales se deben efectuar los 5 disparos. Pasados los 4 segundos, por cada disparo realizado se descontará el impacto de mayor valor. Las órdenes de inicio serán idénticas a las de la Modalidad Tiro

Práctico.

Categorías:

-Revolver: Única. Sin funda, partiendo con arma a 45°

-Pistola: - Miras Abiertas: Arma en la funda (el tirador deberá llevar una funda exterior para el arma)

- Miras Holográficas: Arma en la funda (el tirador deberá llevar una funda exterior para el arma)

Costo de la Inscripción: $15.000. Dos modalidades: $20.000

Blancos: Nueva silueta FBI.

Distancia: 15 metros.

A tener en cuenta:

Se deberá presentar CLU y tenencia del arma.

Los torneos que se desarrollen durante el 2026 serán cinco (5) y podrá descartarse una (1) fecha. En todo momento habrá oficiales de campo controlando la seguridad de los torneos. Ante cualquier duda consulte y siga las indicaciones.