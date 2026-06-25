Quedó inaugurado en Comodoro el Argentino Sub-16 de vóleibol

El acto se realizó en el Club Huergo. El certamen se denomina “Los Maestros”, y contó con reconocimiento a profesores y dirigentes que trabajaron durante muchos años por el deporte.

Se llevó a cabo el acto inaugural del Campeonato Argentino de Selecciones de Vóley Sub-16 en Comodoro Rivadavia, con más de 700 deportistas, la organización de Fe.Chu.Vol. y Fe.V.A., y el auspicio de Comodoro Deportes. El certamen se denomina “Los Maestros”, y contó con reconocimiento a profesores y dirigentes que trabajaron durante muchos años por el deporte.

El certamen desarrolla del último martes hasta el sábado 27, con partidos en diez canchas de cuatro gimnasios de la ciudad: Gimnasio Municipal Nº1, Municipal Nº4, Club Huergo, Gimnasio Laprida.

Participan las delegaciones de provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Región Metropolitana (Cap. Fed.), Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y el anfitrión Chubut.

Estuvieron en el acto inaugural el profesor Hernán Martínez (presidente de Comodoro Deportes), Liliana Peralta (Sec. Cultura), Lic. Martín Gurisich (Dir. Gral. Deportes), Juan Sardo (Pte. Fe.V.A.), María Eugenia Rodríguez (Pta. Fe.Chu.Vol.), Lic. Eduardo Fernández (Dir. Competencias), Prof. José María Zurbriggen (Org. Deportiva), y los referentes de federaciones Raúl Marquez (Santa Cruz), Lorna Courtis (Neuquén), José Vilte (Río Negro), Rosario Gómez (Chaco), Roberto Saucedo (Misiones), Daniela Orellana (Santiago del Estero) y Gabriela Farriño (Mendoza).

Además participaron Rubén Jarque, Andrés Villarreal y Emanuel Herrera (Secretaría Nacional de Arbitraje FEVA) y profesores históricos de Chubut: César Rapretti, Ana Tuckschewitz, Flia de Anibal Rodríguez, Profe. Mabel Soto, Adrián Rasgido, Omar Romero, José Luis Batallane.

“La Federación quiere agradecer muchísimo a todos los presentes y a todas estas personas que están trabajando en el vóley por muchos años, formándonos y ayudando para que esto pueda suceder en Comodoro Rivadavia. Lo llamamos Los Maestros, porque estamos dejando historia en Chubut. Es la primera vez que estamos teniendo un evento tan importante, la Federación está muy orgullosa de eso. Esperamos una excelente competencia para todos”, comentó Rodríguez, presidenta de Fe.Chu.Vol.

Por su parte, Juan Sardo (Pte. FeVA) agregó: “Es un placer que hayan venido tantas federaciones, es récord en esta categoría. Agradecemos a las autoridades, Hernán un amigo, por el esfuerzo y el acompañamiento que hace siempre al vóley y al deporte en general. A cada uno de los dirigentes de cada federación, entrenadores, a los padres, porque la familia es el sostén de todo esto, y a los chicos que son la génesis de todo esto. Sin ustedes, esto no existiría y no haríamos nada de todo esto. Compitan, pero fundamentalmente disfruten. Gracias a todos, que tengan un excelente torneo”.

Finalmente, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, expresó: “Nos sentimos muy orgullosos de ver este número tan grande de provincias, llegando a un lugar tan alejado, que muchas veces nos cuesta. Esta ciudad que respira mucho deporte tiene esta posibilidad, de contar con un gran número de deportistas, y lo que más nos interesa que es lo formativo. A los dirigentes de federaciones, muchas gracias por confiar, disculpas por todo lo que haya que mejorar”.

“Felicito a la Federación Chubutense, por tener memoria y reconocer a la gente que trabajó por el deporte. Esta ciudad respira deporte y nos encanta lo que estamos viviendo. Vamos a seguir haciendo, que esa es la mejor fortaleza que tenemos. Disfruten, recuerden que son representantes de una provincia y de muchos que sueñan llegar a ese lugar. Que tengan un gran evento”, sentenció el profesor Hernán Martínez.

DSC_0865 Foto: Prensa Comodoro Deportes.

DSC_0910 Foto: Prensa Comodoro Deportes.