La Municipalidad licitó obras para tres barrios de Comodoro

La actividad tuvo lugar en horas del mediodía y contó con la participación del secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Obras Públicas, Maximiliano López; el senador nacional, Carlos Linares; el diputado provincial, Juan Horacio Pais; la presidenta de la vecinal del barrio Próspero Palazzo, Cristina Pardo; concejales; miembros de Gabinete; vecinalistas y vecinos.

En este marco, Macharashvili felicitó a los vecinalistas que “se esfuerzan para que todos estos compromisos que asumimos se hagan realidad. Esta obra tiene un valor importante porque los vecinos se juntaron, planificaron y entre las prioridades fijaron la obra del gas y otra que ordena el espacio público”.

Al respecto, recordó que “antes allí tenían un baldío y ahora se sienten parte de este crecimiento, con una programación territorial que tanto impulsamos. La inversión es de 200 millones de pesos aproximadamente, con un fuerte respaldo de las empresas que generan fuente laboral a los compañeros de UOCRA, quienes siempre acompañan y sostienen los puestos de trabajo”.

“Estas obras se pueden realizar gracias a fondos propios y los aportes de todos los vecinos. Ellos que son los que solicitan sus necesidades, las cuales son recepcionadas por los vecinalistas, luego nos sentamos en una mesa, planificamos y se van concretando las mismas para una mejor calidad de vida”, insistió.

Respecto al cumplimiento de las decisiones políticas, el viceintendente sostuvo que “tanto Juan Pablo Luque como todo este equipo hace honor a cumplir con las promesas, mientras que cuando no podemos les pedimos disculpas, pero seguimos en la labor para que se dé”.

Por otro lado, se refirió a la obra del barrio de Restinga Alí. “En este sector se reordenó todo en el frente costero, arreglándolo al igual que la plaza. Cuando visualizamos lo que venimos haciendo en estos últimos siete u ocho años, cómo fue creciendo, generando el cambio para los vecinos, uno se siente gratificado”.

Por último, recordó la colocación de césped sintético en el playón de ese mismo sector. “Cuando pusimos la cancha de césped sintético en el playón de Restinga, que estaba abandonado y vandalizado, hubo mucha gente que cuestionó por qué se invertía en eso y hoy hay más jóvenes que se integran a la actividad y al cuidado de su espacio público. Si nos acompañan seguiremos transformando la ciudad, porque tenemos la convicción que, de cara a la gente, diciéndonos las cosas, vamos a construir una ciudad mejor”, acotó el viceintendente.

Detalles de infraestructura

Desde el área de Obras Públicas, el secretario Maximiliano López, mencionó que “estas son tres obras importantes, cada una con un significado, la primera que fue el pavimento de calle Kunzel, está relacionada con ordenar todo un sector ubicado al lado del Estadio Municipal, donde estamos haciendo el Hotel Deportivo".

“Tiene que ver con esta planificación concreta que no solo queda en papel sino que requiere la adecuación de un pluvial que está en ejecución y empalmamos con esta obra de pavimento, el corrimiento de una línea eléctrica. Estamos dando forma y ordenando a un sector de Km.3 muy transitado, el cual era necesario y por eso expresamos nuestra alegría”, agregó.

De esta misma manera, en el barrio Restinga Alí, “pusimos en valor una costanera que se hizo hace varios años y requiere de una adecuación en las veredas y los muros donde le pega las marejadas, las escaleras, el entorno del paseo costero para seguir poniendo a Comodoro de cara al mar, con una mejora permanentemente y así llegar al próximo verano con la playa de Restinga Alí -no solamente saneada y habilitada- sino en mejores condiciones de infraestructura porque se usa mucho y cada vez más la gente requiere de este tipo de obras en los frentes costeros”.

En cuanto a la obra en un sector antiguo de Palazzo, “es importante porque no tiene un espacio verde confortable, seguro, adecuado. Así como estamos haciendo en otros lugares de la ciudad, se decidió concretar un boulevard donde solamente hay piedras y que luego quedará para el disfrute de juegos infantiles con el piso de goma para que los chicos no se golpeen, aro de básquet para que puedan jugar, las mesas con ajedrez para que las personas mayores disfruten de este espacio iluminado”.

Además, “se va adecuar la circulación peatonal, adecuándolo a la ley de accesibilidad que también estamos incorporando en cada una de las obras que nos toca hacer, con un sistema de riego para mantener el verde, más de 200 millones invertidos en Palazzo, 100 millones de pesos que prevemos para este año, destinados a pequeñas obras que le mejoran la calidad de vida a la gente, como es la obra de gas de tres sectores de distintas manzanas que habían quedado pendientes. Vamos a seguir licitando obras para cada uno de los barrios de la ciudad que así lo requieren”, enfatizó el secretario.

”Agradecemos a la Municipalidad que llega con obras a los barrios”

Para finalizar, la presidenta de la vecinal de Próspero Palazzo, Cristina Pardo, brindó unas palabras. “Gracias a mis vecinos que se acercaron a acompañarme en este momento tan lindo, estoy muy feliz de que llegue esta obra gracias a las vecinas que juntaron firmas".

También agradeció al Estado Municipal. “Hace siete años estoy en esta vecinal y hoy me toca estar como presidenta y no hubo un año que la Municipalidad no haya llegado con una obra”.

“Estoy muy contenta y espero que esta sea la primera de muchas más que van a llegar como, por ejemplo, el pavimento para las calles antiguas y agradecer porque este año llegó una obra muy esperada que era la red de gas, algo tan necesario. Gracias a mi comisión, que siempre nos apoya”, celebró Pardo.