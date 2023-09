La natación municipal en el más alto nivel

Pablo García es de mirar en retrospectiva la vida. No con un dejo de nostalgia sino para repasar el camino, consolidar lo que anduvo bien y hacer los cambios necesarios para que el presente sea más esperanzador.

“No hay que aflojar, ya van a venir tiempos mejores”, insiste desde el otro lado de la pantalla García a sus dirigidos en plena pandemia, donde los adolescentes les cuesta encontrar una motivación aislados cada uno en sus hogares por el Covid.

Con la apertura de las piletas, la invitación que le hizo Ariel Toledano a Pablo para que dirija el equipo municipal se resignifica.

García pone manos a la obra y en conjunto con Federico Lastra los resultados comienzan a llegar de a poco. Primero en el ámbito provincial, regional y nacional.

Seguido de ello las convocatorias nacionales, que en el caso de Mateo Luna Aseff posiciona por primera vez a un comodorense a nivel sudamericano con medalla de plata en la prueba de posta 4X100 combinada. Y bronce en la posta 4×400 combinados mixtos de la categoría menor de 15 años.

Esta bisagra se consolida con la convocatoria de Bautista Soria a la Selección Nacional Infanto Juvenil en Brasil, del 10 al 12 de octubre.

“Es histórico tener un nadador en el nivel sudamericano. Y la convocatoria de Bautista (Soria). Porque si bien Martín (Gurisich) ya había tenido un nadador en la competencia que va a participar Bautista, la ciudad nunca había llegado con un representante al nivel sudamericano y que retorne con medallas”, comenta Pablo García a El Patagónico.

PREMIO AL ESFUERZO

“Soy mucho de mirar el camino hacia atrás. Y la energía que le pusimos, aún cuando los resultados no acompañaban y los chicos se bajoneaban. Pero con vocación, esfuerzo y sacrificio las cosas tardan en llegar pero se consiguen. Luego es como todo, empezás a dimensionar los logros. Estos resultados no se consiguen de un día para el otro, lo importante es el camino, y por supuesto que no es fácil. Primero el objetivo fue formar el equipo. Luego que sea competitivo en la instancia que nos toca.

Cuando asumí hace 9 años, Ariel (Toledano) consideró que tenía las herramientas necesarias para asumir. Luego uno no tiene que quedarse y seguir capacitándote. El rodaje los chicos y el estar con entrenadores a esos niveles a todos nos suma aprendizaje. Sin dejar de perseguir que todos puedan ver el trabajo serio que se hace en Comodoro. Eso nos hace crecer a todos y mantenernos vigentes. Siempre hay que ir por más porque siempre hay cosas por mejorar”, recalcó.

La infraestructura ayuda y hoy en día el equipo municipal concentra su trabajo en las piletas del Huergo y Pueyrredón. La idea es sumar el natatorio de Km 8.

En todos los planos, dado que este domingo viajan a los Evita Nacionales de natación el equipo del Chubut, de los cuales de los 12 nadadores, 6 son de la capital petrolera.

La natación local vive un momento histórico, porque en cada convocatoria y en cada nivel, hay un comodorense que lleva a lo más alto a la Patagonia Argentina.