La noche del demonio: Están entre nosotros

Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa en donde creció y que descubre que puede viajar a “El Más Allá”, el reino purgatorial de las almas perdidas situado en el corazón del universo que hemos conocido en los filmes anteriores. Pero algo maligno va tras ella. Gemma descubre entonces que no sólo puede viajar a esa zona tenebrosa, sino que también es capaz de traer de regreso al mundo real lo que encuentra allí. Las entidades demoníacas descubren su habilidad, comienzan a aprovecharla, convirtiendo nuestro mundo en un escenario propicio para sembrar el caos.

La saga se inició en 2010 de la mano del guionista y director James Wan, cuando la familia Lambert se mudó a una nueva casa, donde su hijo pequeño tuvo un terrible accidente que lo llevó a un inexplicable estado de coma. La familia se dio cuenta de que su hijo estaba atrapado en otra dimensión, donde hay demonios. El estreno de aquel film dejó buen sabor de boca en la audiencia fílmica, tanto que desde entonces se han filmado cinco películas más, habiendo sido la última dirigida por Patrick Wilson. En el segundo film, la familia Lambert intentaba descubrir los misterios del oscuro momento que atravesaron con su hijo. En el tercero, dirigido por Leigh Wannell, la parapsicóloga Elise Rainier ayudaba a una joven que atravesaba por una situación similar, aunque estos eventos ocurrían tiempo antes. Y en el cuarto, Elise enfrentaba situaciones personales que el demonio utilizaba contra ella.

En esta ocasión, la amenaza no consiste únicamente en entrar en El Más Allá, sino en algo mucho más inquietante: está empezando a invadir la realidad. Y esto, dentro del contexto de la franquicia, no es un detalle menor. Este cambio de enfoque abre la puerta a una narrativa distinta, más directa y caótica, donde el peligro ya no está “al otro lado”, sino cada vez más cerca. Y Lin Shaye regresa con su personaje de médium. Su papel como la psíquica Elise Rainier ha sido uno de los mejores en las películas anteriores. Shaye estuvo en “La Noche del Demonio: La Puerta Roja”, en donde guiaba a la familia Lambert a la resolución de su pasado trauma familiar relacionado con los hechos de la película original. También Rose Byrne y Ty Simpkins retomaron sus roles en el cierre del capítulo de los Lambert.

La presencia de Elise Rainier es clave, incluso después de los acontecimientos de la película original, donde su personaje tuvo un destino aparentemente definitivo. Aun así, la saga ha sabido mantenerla como figura central a través de secuelas y precuelas, consolidándola como un punto de anclaje para los espectadores. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si el “El Más Allá” está empezando a filtrarse en el mundo real, el rol de Elise puede cambiar de forma significativa. Ya no sería solo una guía entre mundos, sino posiblemente una pieza esencial para contener algo mucho más grande.

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Insidious: Out of the Further

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 46 Min.

Calificación: R-17

Ficha Técnica:

Dirección: Jacob Chase

Guión: Jacob Chase, David Leslie Johnson-McGoldrick, Leigh Whannell

Producción: Jason Blum, Oren Peli, James Wan, Leigh Whannell

Música: Joseph Bishara Fotografía: David Garbett

Montaje: Gregory Plotkin

Protagonistas:

Amelia Eve, Brandon Perea, Lyn Shaye, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Isla Austin, Laura Gordon