Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

20 de agosto:

LA MUERTE DE ROBIN HOOD

Director: Michael Sarnoski

Protagonistas: Hugh Jackman, Bill Skarsgård, Jodie Comer, Murray Bartlett, Noah Jupe

Esta nueva producción de A24 reescribe la historia del mítico y justiciero arquero, en clave crepuscular, y dotando al personaje de una faceta oscura y tremendamente violenta. Robin Hood intenta lidiar con sus demonios tras una larga vida de crímenes y asesinatos. En una sangrienta batalla resulta herido de gravedad. Entonces es enviado a un misterioso castillo para que curen sus heridas. Allí conocerá a una mujer que le ofrecerá una última oportunidad de redención.

27 de agosto:

TADEO JONES Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Director: Enrique Gato

Tadeo y Sara disfrutan ahora de la vida como padres de Olimpia (Oli), una niña llena de curiosidad y energía. Mientras tanto, Momia no acepta bien dejar de ser el centro de atención. Durante unas vacaciones en Londres, Sara sigue la pista de la lámpara mágica de ‹‹Las Mil y Una Noches››. Por su parte, Momia, movido por los celos, formula un deseo que lo transporta al pasado, cuando era joven y todos lo adoraban. Tadeo y Sara deberán tratar de impedir que Momia altere la historia y lograr que todo el grupo regrese sano y salvo a su época.

LA GUERRA DE LOS ÚLTIMOS

Director: Ridley Scott

Protagonistas: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Benedict Wong

Una pandemia global ha devastado a la población del planeta, dejando a los sobrevivientes enfrentados con peligrosos carroñeros errantes. Un piloto civil que lleva una vida solitaria en una base aérea abandonada, junto con su perro y un ex marine. Su vida da un giro inesperado al recibir una señal de radio, donde una misteriosa voz da esperanza de un territorio donde existe un futuro mejor. Se inicia entonces un peligroso viaje a bordo de su Cessna de 1956, con el rastro de la estática como única guía.

3 de septiembre:

SÓLO POR UNA NOCHE

Director: Will Gluck

Protagonistas: Callum Turner, Julia Fox, Maya Hawke, Monica Barbaro

Allie y Owen se conocen por casualidad en una Nueva York ligeramente ficticia, durante la única noche del año en la que se permite a los solteros tener encuentros sexuales. Es probable que Owen, al quien su novia acaba de dejar, y Allie, una romántica empedernida, sean los únicos dos solteros que busquen algo más que una fugaz aventura. Pero una serie de tropiezos y falsas pistas complican la noche e impiden que estén juntos. Mientras se alejan y acercan en la gran ciudad, quizá descubran que aquello que desean está más cerca de lo que creen.

10 de septiembre:

CLAYFACE

Director: James Watkins

Protagonistas: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan

Matt Hagen, un actor fracasado que persigue su gran oportunidad, queda horriblemente desfigurado. Para tratar de recuperar su rostro busca la ayuda de un científico que convierte su cuerpo en arcilla, dando lugar al villano del universo Batman. La película narra el aterrador descenso de un hombre, de estrella en ascenso de Hollywood a monstruo sediento de venganza, en una historia que explora la pérdida de la identidad y la humanidad, el amor corrosivo y el lado oscuro de la ambición científica.