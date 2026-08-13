Rocío Flores, profesora universitaria de sociología, está enfocada en escribir un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige a Máximo Rey, un carismático cirujano estético. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, buscando así analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Y cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, el “experimento” se descontrola, poniendo en riesgo la intención de Rocío de completar su investigación sin volverse víctima de su propio plan.

En 2013, Adrián Suar y Natalia Oreiro se convirtieron en la dupla televisiva de año. Todas las noches, millones de televidentes se congregaban para ver la telenovela con toques de música y humor “Solamente Vos”, y seguir las desventuras de Aurora Andrés y Juan Coustou, una pareja que debía luchar contra las inclemencias del destino y, también, contra la condición del caballero, que era casado. Trece años después, vuelven a reencontrarse en una película en la que comparten elenco con Moria Casán y Eleonora Wexler. Con una historia que combina humor, romance y situaciones disparatadas, “Yo, Narciso” busca reflexionar sobre el narcisismo contemporáneo, la necesidad de validación y los desafíos de construir vínculos genuinos en una época dominada por la imagen y las apariencias.

Tras los éxitos de “30 Noches con Mi Ex” y “Mazel Tov”, Suar vuelve a apostar por un guion inteligente (coescrito con Pablo Solarz) que explora la manera en que nos vinculamos en esta era de gente obsesionada con la validación por parte de los demás. La película propone una mirada irónica y entrañable sobre el narcisismo moderno -ese reflejo que atraviesa las relaciones, las redes y la forma en que nos mostramos y nos amamos-. Con humor y lucidez, la historia expone el desafío de vincularse en estos tiempos donde todos buscamos ser vistos, admirados y validados, lo que invita al espectador tanto a reír como a reflexionar. Vemos que, mientras Rocío intenta mantener oculto el verdadero motivo de sus encuentros, Máximo comienza a mostrar una faceta diferente a la imagen superficial que ella esperaba encontrar. El vínculo entre ambos avanza y la investigación deja de ser simplemente un trabajo universitario para transformarse en una situación mucho más compleja.

“Yo, Narciso” marca el regreso de Oreiro a la comedia, después de haber protagonizado dos films dramáticos. El año pasado, la actriz uruguaya estrenó “La Mujer de la Fila”, en la que interpreta a la madre de un menor encarcelado que termina involucrándose en la defensa de los derechos de los detenidos y sus familiares, y “La Noche Sin Mí”, en la que le presta el cuerpo a Eva, una esposa y madre de familia que ve como su vida cambia de un momento a otro.

CINE TEATRO ESPAÑOL

(jue 13 y mie 19 de agosto):

18:15 Hs. YO, NARCISO (2D castellano)

CINE TEATRO ESPAÑOL

(vie 14 y mar 18 de agosto):

18:15 Hs. YO, NARCISO (2D castellano)

CINE TEATRO ESPAÑOL

(lun 17 de agosto):

18:15 Hs. YO, NARCISO (2D castellano)

Título original: Yo, Narciso

Género: Comedia romántica

Origen: Argentina

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora 40 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Adrián Suar

Guión: Pablo Solarz, Adrián Suar

Producción: Adrián Suar, Pablo Bossi, Agustín Bossi, Pol Bossi

Música: Nicolás Sorin

Fotografía: Guillermo Nieto

Montaje: Florencia Efron

Protagonistas:

Adrián Suar, Natalia Oreiro, Eleonora Wexler, Julieta Zylberberg, Mariano Saborido, Camila Peralta, Andy Chango, Moria Casán, Sofía Morandi, Gustavo Bermúdez