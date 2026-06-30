La nueva edición de la Expo Invierno comienza el 13 de julio

La Municipalidad de Caleta Olivia impulsa una nueva edición de la tradicional “Expo Invierno”, uno de los eventos más convocantes del calendario local, al que se suma el polo gastronómico “Huella de los Sabores”.

El evento principal se desarrollará en instalaciones de la Escuela Provincial y de la Escuela Industrial Nº 1 (edificios contiguos), desde el 13 al 19 de julio, 16:00 a 23:00 y el costo de la entrada será de 2 mil pesos.

En tanto, la “Huella de los Sabores” comenzará el 14 de julio y tendrá lugar en el Colegio San José Obrero hasta el 19 de julio, de 19:00 a 00:30.

En este marco, el Jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, sostuvo que la Expo Invierno se ha convertido en un clásico para la comunidad y destacó que distintas áreas municipales se encuentran trabajando de manera articulada para garantizar el desarrollo de esta nueva y esperada edición.

“Sabemos que genera una gran expectativa en toda la comunidad, no solamente en lo que es la parte de expositores, sino también todo lo vinculado al rubro gastronómico”, subrayó.

Actualmente, el evento supera los 300 inscriptos, por lo que el funcionario señaló que el creciente interés obliga a optimizar la distribución de los espacios para garantizar que todos los expositores puedan exhibir sus productos en un espacio cómodo y seguro.

Finalmente, resaltó que “es un espacio que va a generar no solamente movimiento en lo comercial, sino que también es un evento de característica turística”.

Al mismo tiempo hizo extensiva la invitación a toda la comunidad para participar de esta semana especial que incluirá espectáculos musicales, espacios recreativos para las infancias y una amplia oferta de productos regionales y gastronómicos, consolidando una propuesta pensada para disfrutar junto a toda la familia.

Fuente: Prensa Municipal