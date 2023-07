La nueva función de Instagram para dejar de recibir fotos íntimas sin consentimiento

La red social anunció la incorporación de una herramienta clave para dejar de recibir fotos explícitas no solicitadas.

Instagram anunció que dentro de sus herramientas incorporará una nueva función diseñada para que los usuarios no reciban mensajes no deseados y fotos sexuales explícitas no solicitadas.

A través de esta función, Instagram busca garantizar una experiencia más segura para los usuarios, especialmente los menores de edad, protegiendo la privacidad e integridad.

Según explicaron desde Meta, un usuario no podrá enviar fotos, videos, mensajes de voz, ni realizar llamadas hasta que el destinatario acepte la invitación para chatear.

De esta forma, será necesario enviar una solitud previa para obtener el permiso del destinatario antes de compartir ese tipo de contenidos.

Así, el receptor podrá aceptar o rechazar la invitación antes de recibir, por ejemplo, fotos explícitas no solicitadas.

FUNCIONES PARA MENORES EN INSTAGRAM

Instagram implementó restricciones adicionales para proteger a los menores que usan la red social y evitar que adultos envíen fotos explícitas a menores de edad, sobre todo a aquellos que no son seguidores.

Además de esto, dentro de las actualizaciones de la red social se incluyó un aviso para adolescentes después de bloquear a alguien. El aviso alienta a los usuarios a agregar a sus padres como una capa adicional de supervisión de su cuenta de Instagram.

“Estas funciones se diseñaron para ayudar a los adolescentes a sentirse en control de sus experiencias en línea y ayudar a los padres a sentirse equipados para apoyar a sus hijos adolescentes. Continuaremos colaborando con padres y expertos para desarrollar funciones adicionales que apoyen a los adolescentes y sus familias.”, publicó Meta en un comunicado.