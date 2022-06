La Oficina de Derechos tiene una nueva directora en forma transitoria

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó por mayoría la designación transitoria de Natalia Castro como titular de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y la Familia hasta el 20 de octubre de este año. En esa fecha, el Consejo Municipal de la Niñez, Adolescencia y la Familia (CONAF) tendrá la obligación de llamar a concurso para que los ediles puedan elegir a las nuevas autoridades. La decisión se tomó después de que el periodo de gestión de Valeria Coniglio finalizara hace unos días.

“Esta designación que estamos haciendo se basa en que se ha producido la acefalia en esta dirección y el cuerpo del Concejo Deliberante está facultado por ley de que se pueda nombrar un director. Hoy el CONAF no está constituido por la reunión que tuvimos días atrás están vencidos sus mandatos y tienen que regularizar su situación. Se debe convocar a concurso y elevar la terna antes del 20 de octubre que es el último día en que Natalia Castro estará a cargo de esta función. Una vez que tenga la terna, el Concejo Deliberante decidirá quién ocupará el lugar”, explicó el concejal del Frente de Todos, Gustavo Reyes.

Mientras, el edil de Juntos por el Cambio, Tomás Buffa, manifestó que la decisión de designar transitoriamente a Castro al frente de la Oficina de Derechos y Garantías fue acordada por todos los bloques. “Hay que reconocer que no se dio en los parámetros normales, que es en base a un concurso. Los tres años de mandato (de Coniglio) vencieron el día 13 y se tuvo que encontrar una solución para suplir que el concurso no se hizo en tiempo y forma”, subrayó.

“La postura de hacer una prórroga (de Coniglio), no la encontramos en la ordenanza, pero sí prevé que antes de la acefalía se puede nombrar a una persona hasta que se realice un concurso”, aseguró y valoró el trabajo de Coniglio durante su periodo.

En tanto, el concejal del Bloque Raúl Alfonsín, Omar Lattanzio, se mostró en contra de la designación de Castro. “Yo no lo veo claro porque no conozco a Castro. El recambio tendría que haber sido de otra forma. Coniglio ya no presta servicio y Castro tiene que aterrizar sin conocer los archivos que se están tratando. Es una decisión tirada de los pelos que no haya realizado una prórroga de Coniglio. Por eso me abstengo de votar”, argumentó.