La SCPL amplía su tendido de fibra óptica

La cooperativa sigue fortaleciendo su infraestructura y consolidando la mayor red de fibra óptica de la región, con una cobertura aproximada del 90 % en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. En este marco, finalizó el tendido de fibra óptica en el barrio Isidro Quiroga y en un sector del Centro, para incorporar alrededor de 750 familias al servicio de internet, mientras avanza con un nuevo proyecto en el barrio Abel Amaya, que beneficiará a aproximadamente 500 usuarios.

Desde 2019, la Cooperativa, lleva adelante diversas obras de infraestructura de su servicio de Telefonía e Internet para mejorar la comunicación de diversos sectores de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. En esta ocasión, se trata de nuevas obras en los barrios Isidro Quiroga, Centro y Abel Amaya que permitirán brindar un servicio de internet de calidad, con mayor velocidad y conectividad segura.

Al respecto, el coordinador Comercial de la SCPL, Benjamín Cusumano, resaltó que “la obra abarcó a diversos sectores del Bº Isidro Quiroga, comprendido entre las avenidas Lisandro de la Torre, Roca, Congreso y la calle Sargento Acosta, permitiendo habilitar más de 600 puertos para que los vecinos de la zona accedan a conexión de fibra óptica. Sabemos que este es un servicio esencial hoy en día porque se usa en todas las actividades diarias, desde el estudio, el trabajo y hasta lo recreativo, por eso es fundamental para nosotros mantener la tecnología actualizada y acercarla a la mayor cantidad de familias que podamos”.

De igual modo, la Cooperativa continúa avanzando con la infraestructura de fibra óptica en otros barrios de la ciudad. “Ahora ya estamos iniciando la segunda etapa del tendido de fibra en el Bº Abel Amaya, que también va a permitir extender el servicio a una cantidad importante de vecinos que lo necesitan. Es una obra que una vez finalizada va a poder dar cobertura a alrededor de 500 familias”, detalló Cusumano.

Por otro lado, en la zona céntrica de la ciudad también se concretaron trabajos similares: “ya finalizamos el tendido para que los vecinos del edificio Typac pueden acceder a nuestro servicio de internet, donde tenemos disponible la conexión para alrededor de 150 usuarios”, señaló el responsable comercial y además agregó que “si solicitan el servicio tienen la instalación 100% bonificada, además del primer mes gratis del servicio. Hoy en día sostenemos uno de los mejores precios del mercado y además los equipos que utilizamos garantizan una conectividad eficiente y de alta cobertura en los hogares”.

En este sentido, para contratar el servicio de SCPL fibra los usuarios pueden ingresar al sitio fibra.scpl.coop, para comprobar la disponibilidad del servicio en su zona y las ofertas vigentes. “También pueden comunicarse con Lara, nuestro asistente virtual al 297 526 0760 donde, a través de la opción ‘Quiero Fibra’, van a poder gestionar el alta del servicio”, concluyó Cusumano.