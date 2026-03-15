La Selección Argentina Femenina cayó en tiempo suplementario ante Hungría

Fue 92-81 por una nueva fecha del Premundial de básquet que se juega en Estambul. El martes tendrá su último partido frente a Japón.

Argentina estuvo muy cerca pero terminó en derrota 92-81 en tiempo extra frente a Hungría por una nueva fecha del Premundial Femenino de básquet que se juega en Estambul. Melisa Gretter fue la figura con 24 puntos y 7 asistencias. El martes a las 8:30 tendrá su último juego frente a Japón.

El primer cuarto tuvo dos nombres protagonistas en Argentina: Florencia Chagas, con cinco puntos consecutivos al inicio, y Gretter, autora de seis unidades y guía de la energía albiceleste. A los tres minutos llegó la primera anotación de la mayor amenaza húngara: la pivot de 1.92 m, Dorka Juhasz (17 puntos). Pero no solo Burani -y luego Cabrera- fueron capaces de contener el juego interno rival, sino que todo el plantel argentino fue solidario en las ayudas y colapsó la pintura para contrarrestar diferencias de altura. El triple de la ingresada Amaiquén Siciliano cerró un parcial favorable de 16-13.

Cuatro puntos de Gauna y otra bomba de Chagas abrieron el fuego en el segundo segmento para provocar el tiempo muerto húngaro. Al reinicio, otro tiro kilométrico de Chagas llevó la diferencia a la máxima del partido para Argentina: 26-15. Un golpe en el rostro obligó la salida de Gretter, mientras Hungría crecía en su efectividad y toma de rebotes ofensivos para remontar (28-25). El desenlace fue frenético: múltiples anotaciones húngaras, pero una Argentina sosteniéndose de la mano de Gentinetta y Cabrera para irse arriba al entretiempo 37-36.

Tras un buen comienzo de las europeas, la Selección respondió con anotaciones de Gretter, Cabrera y Chagas para igualar en 45. Una conversión solitaria de Mungo y un triple de Gretter devolvieron el liderazgo a la Argentina por 50-46, pero Hungría volvió a comandar con dos rápidas acciones en el poste y un triple (53-50). Mientras los continuos cambios anímicos se adueñaban del ambiente, cuatro simples de Siciliano y Gauna, más un triplazo de Raviolo sobre la bocina, dejaron a Argentina al frente 57-54 al final del 3C.

El 9-0 de Hungría al arranque del 4C, creciendo en el rebote, complicó las cosas para la Selección. Pero un contraataque de Julieta Mungo, que cortó la racha negativa, y un triple de Chagas pusieron al seleccionado arriba 62-61. Dos bombas de Burani más cinco puntos en fila de Gretter decretaban un tenso 75-75. Y quedó tiempo para otra fantasía de Melisa, que penetró y encontró sola a Gauna para el doble a falta de 21.5 segundos, pero la anotación de Virag Takacs-Kiss llevó el partido a suplementario.

Gretter convirtió los primeros dos puntos del alargue, pero la falta de eficiencia albiceleste y un demoledor parcial de 15-2 definieron el cotejo a favor de las húngaras por 92 a 81. Argentina estuvo muy cerca en un duelo muy parejo: mientras la albiceleste lanzó para un 43 % en dobles, 89 % en libres y 40 % en triples, Hungría anotó un 47 % en dobles, 68 % en libres y también 40 % en triples. Pero la verdadera diferencia estuvo en la lucha rebotera, donde las europeas se impusieron por 49 a 28 (con 16 rebotes ofensivos contra 5 argentinos).

La mejor jugadora del encuentro fue Meli Gretter, con 24 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes y 29 de valoración, seguida por las 19 unidades de Flor Chagas. Por el lado húngaro, la escolta Reka Lelik sobresalió con 24 tantos.

Con esta derrota, la Selección deberá esperar resultados, ya que la única forma de quedar fuera de batalla es que Canadá le gane a Japón y Turquía a Australia.

Tras el partido, Melisa Gretter valoró la actitud del equipo y destacó la identidad competitiva de Argentina: “Lo que nos identifica como es eso: la entrega, no rendirse y no bajar nunca los brazos. Estamos en desventaja física contra estas potencias, pero intentamos hacer nuestro juego, ser agresivas en defensa y colectivas en ataque”, expresó la capitana.

En cuanto al desarrollo del cruce, analizó: “Supimos llevar el partido a donde queríamos y a nuestro juego. Pudimos plasmar las indicaciones del cuerpo técnico, aunque tuvimos errores en minutos claves”, explicó la figura con 24 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes, para un +28 de valoración.

Por su parte, Gregorio Martínez declaró en conferencia de prensa: “Tengo que felicitar a Hungría, hizo un gran trabajo. Estoy muy orgulloso de mi equipo, como desde el primer día”, señaló el Head Coach de la Mayor.

A pesar de la derrota, el entrenador dejó en claro que la ilusión colectiva dentro del torneo; “Tenemos una chance más, hay ganarle a Japón y esperar otros resultados. Nosotros vamos a intentar hacer primero nuestro trabajo”, remarcó Gregorio Martínez en su explicación.

El próximo compromiso de las dirigidas por Gregorio Martínez será el martes a las 8:30 (hora de Argentina), enfrentando a las niponas en el último juego del Premundial, aún con chances de clasificación a la cita mundialista.