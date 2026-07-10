La senadora Gadano acompañó en Tucumán a Victoria Villarruel

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, participó en Tucumán de las actividades oficiales por Día de la Independencia, acompañando a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

La agenda comenzó el 8 de julio con la tradicional Vigilia Patria en homenaje a los próceres de 1816 y continuó al día siguiente con una reunión junto al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el izamiento de la Enseña Nacional; el solemne Tedeum celebrado en la Iglesia Catedral; y el tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio.

En este marco, Gadano cuestionó el mensaje que durante la vigila pronunciara el presidente Javier Milei, señalando que “esta desconectado de la realidad”.

“Dijo que la pobreza bajó, pero la realidad indica que cada vez son menos los argentinos que llegan a fin de mes”, afirmó la senadora, añadiendo que “pronunció un político que no tuvo nada que ver ni con la fecha que estábamos conmemorando ni con lo que hoy están viviendo millones de argentinos”.

Durante su estadía en San Miguel de Tucumán, Gadano también mantuvo una reunión con la intendenta de esa ciudad capital, Rossana Chahla, con quien intercambió experiencias de gestión y dialogó sobre políticas públicas implementadas en la capital tucumana.

“Cada 9 de Julio nos invita a renovar nuestro compromiso con la Argentina y con los valores que dieron origen a nuestra Patria. Tucumán ocupa un lugar único en nuestra historia y estar aquí es reafirmar el compromiso con una Argentina federal, que valore su pasado y trabaje por un futuro con más oportunidades para todos”, concluyó Gadano.