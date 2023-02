La táctica de Marcos para evitar que su hermana aparezca desnuda 

El participante de Gran Hermano hizo lo posible para que su hermana no aparezca desnuda en tv mientras se tomaba un baño.

Después de que la hermana de Marcos Ginocchio hubiera ingresado a la casa de Gran Hermano, la emoción abrazó al participante del reality show, ya que no veía a su pariente desde hace un año. Ahora, Valentina decidió ingresar a la casa para darle ánimos y aliento, pero se encontró con un obstáculo que puso incómodo al jugador salteño.

Es que la primera duda con respecto a la exposición de 24 horas en un programa de televisión tiene que ver con la necesidad de bañarse. En principio al salteño no le resulta nada fácil estar frente a las cámaras, pero ahora le sumó una preocupación más ya que tenía en su mente que no enfoquen desnuda a su hermana.

En la madrugada, la profesora de español fue hasta el baño, pero no lo hizo sola. Marcos, que sabía que su hermana se iba a bañar, la acompañó y hasta agarró un toallón. En ese mismo momento, apuntó con sus ojos a los productores de Gran Hermano para que no enfoquen a la hermana mientras se bañaba. En principio, vale decir, que posiblemente los visitantes no sean grabados ni en su intimidad -cuando estén en el baño- o durmiendo.