La Tora dice que le cuesta llegar a fin de mes

Un usuario de Twitter destacó el crecimiento exponencial de La Tora de Gran Hermano en Instagram y la acusó de haber comprado seguidores para fortalecer su perfil.

"Se zarpan... Cuál es la necesidad de querer llegar a determinado número si es gente que no existe...", expresó esta persona, junto a las supuestas métricas de La Tora.

Acto seguido, la exparticipante de GH 2022 desmintió haber comprado seguidores y expuso su difícil situación económica. "Chicos, gracias que tengo para pagar mi tarjeta de crédito, mirá si voy a comprar seguidores", sentenció, contundente, desmintiendo la acusación.

Por otra parte, Lucila la Tora Villar se refirió a las acusaciones de corrupción de Romina Uhrig, exdiputada nacional por el Frente de Todos: "Todo se va a saber. Si jugó limpio con los argentinos, o no. No hay chances de que la vote", remató.

En otro momento, La Tora fue contundente sobre Romina ya fuera de la casa: "Para mí se le hizo la noche, ya era el turno de Romina. Hasta creo que, en la anterior eliminación, cuando se fue Camila Lattanzio".

"Aunque entiendo que querían que fueran los cuatro primeros y demás, pero… cuando se fue Alfa, que Romina vivía con cara de traste, dije 'va a cambiar, va a empezar a ser ella'. Le preguntaba si estaba bien, si le pasaba algo, trataba de contenerla, lo mismo con el psicólogo, le decía que vaya", siguió.

Al final, La Tora fustigó a Romina tras su eliminación de Gran Hermano 2022: "Pero era cada vez peor, empezó a tener roces conmigo, y esos sentimientos estaban bien porque afuera vi que me mató en las últimas semanas".

Y concluyó: "Me sorprendió porque no la tenía así, pero ahora va a tener que explicar todo. Mismo, me va a tener que explicar a mí por qué me bardeó. O sea, eso de que tanto hablaba, la quiero escuchar de su boca, de frente".