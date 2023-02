La Tora expuso el asqueroso comportamiento de un compañero

Lucila "La Tora" Villar, de Gran Hermano, retó a Nacho Castañares por un hábito poco higiénico que tiene el participante dentro de la casa. El joven que obtuvo el 14% de los votos en la última eliminación le dio una justificación que la hizo enfurecer. La participante que reingresó a la casa de Telefe a través de un repechaje expuso a su pareja dentro del reality y sus compañeros la apoyaron.

La concursante del ciclo más visto de la TV evidenció su parecer ante el estado de las medias de Nacho y soltó: "No podés tener las medias así". Eso provocó que el participante se sincerara sobre la higiene de sus prendas y reveló que desde que entró al reality adoptó una práctica desagradable para sobrevivir a los actos de sus compañeros.

Nacho develó que no lava sus medias por un insólito motivo. "¡Sos un hijo de puta, boludo!", disparó Lucila al conocer la excusa. Alfa estaba presente en la conversación y enunció: "Yo no voy a poner a lavar eso con mis cosas".

"La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas", se excusó el joven, ante la mirada atónita de "Alfa" y la concursante que confesó una adicción al sexo hace meses. "Por eso siempre dice Dani que tenés olor a pata", agregó la participante de 29 años. Nacho volvió a excusarse en esa situación y enunció: "La primera semana llegué y como un iluso metí todas las medias a lavar. A los tres días fui a buscar al lugar donde está la ropa limpia y me quedé sin nada. Tenía cuatro pares y fui rescatando las que reconocía, más las que no había puesto a lavar. Recuperé un montón más las que se fueron quedando. En un momento dije ‘voy a poner a lavar unas camufladas que soy el único que las tiene’. ¿Qué pasó? Me las robaron. Me las robó Ariel".