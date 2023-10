La verdad sobre la pelea entre Javier Milei y Viviana Canosa

El periodista Viviana Canosa fue una de las primeras en mostrar su apoyo a Javier Milei como político, pero esta buena onda terminó en julio de este año.

A raíz de los rumores de que Canosa sería una de las invitadas al primer programa de La Noche de Mirtha Legrand en su vuelta a Canal 13, donde el candidato a la presidencia Javier Milei hará su primera aparición en público con Fátima Florez, algunos especularon sobre lo que se sería este reencuentro entre la periodista y el político, luego de que mantuvieron por tanto tiempo una buena relación en los medios y que esta terminara por un desencuentro relacionado a un rumor.

El 5 de julio, tras haberse difundido en los medios el rumor sobre que Javier Milei le habría vendido lugares en sus listas a candidatos de Sergio Massa, Viviana Canosa expuso esta situación en su programa en La Nación + y habló de su total desilusión para con el único candidato al que apoyaba hasta ese entonces.

"Esto tampoco lo entiendo y me duele. A Javier Milei yo lo quiero mucho. Hace bastante que no lo invito y tiene que ver con esto que saltó ahora ¿Está Massa metido siempre en todo lo que no está bien?”, inició Viviana su descargo en la editorial de ese día.

Tras leer el titular que expresaba "Javier Milei negoció con Sergio Massa el armado de listas en algunos municipios del conurbano", la periodista recordó la forma en la que Milei logró conquistarla intelectualmente con su visión sobre la política argentina y la situación que atraviesa el país: "A Milei lo conocí durante la pandemia. Me encantaba escucharlo hablar de libertad, con el nivel de cárceles y de encierro que teníamos todos los argentinos. Y, por sobre todas las cosas, lo que más me gusta de él es que dice que él venía a terminar con la casta".

Sin embargo, con el pasar de los segundos, Canosa no pudo disimular su desencanto con la manera en la que el diputado evitó responderle de forma directa si era cierto o no el tema de las listas: "Si Milei armó estas listas con Massa, estaríamos votando al Gobierno si lo votamos a él. Ayer lo llamé y no lo niega".

Acto seguido, la conductora expuso la conversación que sostuvo con Milei a través de WhatsApp:

Viviana Canosa: "Javi, querido, ¿cómo estás? Decime que es mentira lo que dicen de Massa. Pensé que no era cierto".

Javier Milei: "Mirá, el tema es el siguiente. Estoy comiendo, después te llamo. Son capaces de decir cualquier cosa. No me voy a subir a las operetas".

Viviana Canosa: "No puedo creerlo. No vale todo".

"Después me dijo que estamos frente a la campaña más sucia de la historia y que eso me lo avisó cuando arrancó para diputado. Pero quiero que sepan que yo no opero. Con errores y con aciertos, vengo acá a hacer mi periodismo emocional, del corazón", manifestó la comunicadora, mientras que mostraba la pantalla de su celular a la cámara.

Desde ese momento, Canosa decidió marcar su distancia frente Javier Milei y desde ese día en sus editoriales lo iguala o lo mezcla directamente al candidato del Unión por la Patria: "No tengo nada ni que ganar ni que perder, solo que este país salga adelante. Pero no puedo no decir esto. Tengo que preguntarles a Milei y a su gente si ellos están negociando con Sergio Massa. Massa es mi límite. Nadie dijo es mentira lo de Massa, nadie lo dijo, nadie lo dice. Yo quiero que Milei salga y diga que es mentira lo de Massa. Es algo muy grave porque Massa es la casta".