La vice pide una prueba de vida y hay civiles muertos

Delcy Rodríguez dijo desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró en un audio transmitido por televisión.

A todo esto, Venezuela pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz del brutal ataque militar de Estados Unidos, que aseguró haber capturado al presidente Nicolás Maduro.

“Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE.UU. en contra de la patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional”, dijo en Telegram el canciller venezolano, Yván Gil.

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela y mano derecha de Maduro, Diosdado Cabello, habló por la noche a poco de conocerse la operación militar y denunció que hay venezolanos muertos por los ataques liderados por Donald Trump.

Rodeado de soldados, en un discurso que fue transmitido por televisión, el chavista dijo: “Acá hay un pueblo que está organizado, que sabe lo que tiene que hacer. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque o ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor ante el asesinato de civiles?”.