Acuerdan 9 años de prisión para un acusado de graves hechos de violencia de género, quien desobedeció una orden de restricción, amenazó a suexpareja y la sometió sexualmente.

La violó y desde la cárcel la acosaba para que retirara la denuncia

En una audiencia desarrollada en la Oficina Judicial de Trelew, la fiscal general jefa, Silvia Pereira solicitó —en acuerdo de partes— la aplicación del juicio abreviado, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal, para un hombre acusado de graves hechos en el marco de violencia de género.

Según detalló la fiscal, la investigación, a cargo del funcionario de fiscalía Patricio Perayre, permitió comprobar tres hechos delictivos, uno de los cuales ocurrió el 26 de febrero de este año. En esa ocasión, el imputado violó una orden de prohibición de acercamiento que regía desde el 25 de diciembre de 2024 por un plazo de 180 días.

Pese a la medida judicial, el hombre se presentó en el domicilio de la víctima —una joven que fue su pareja y cursaba un embarazo de siete meses, fruto de la relación—. Allí, la amenazó y la sometió sexualmente, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

Por estos hechos, se le impuso una prisión preventiva de seis meses, medida que fue ratificada el 1 de julio ante la persistencia de riesgos procesales. No obstante, durante el cumplimiento de la detención, el acusado volvió a desobedecer las órdenes judiciales, ya que logró acceder a dispositivos electrónicos, creó una cuenta de Instagram y se comunicó con la víctima para intentar inducirla a retirar la denuncia. Las maniobras fueron descubiertas y los aparatos utilizados fueron secuestrados.

La calificación legal de los hechos comprende los delitos de desobediencia a la autoridad judicial, violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de armas y abuso sexual con acceso carnal, todos en concurso real y en carácter de autor, conforme a los artículos 239, 150, 149 bis, 119 (tercer párrafo), 45 y 55 del Código Penal, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

La fiscal Pereira informó que las partes acordaron una pena de nueve años de prisión de efectivo cumplimiento, además del pago de las costas procesales.

Finalmente, el juez Marcos Nápoli comunicó que en un plazo de cinco días dará a conocer su resolución, adelantando que hará lugar al acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes.