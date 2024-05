La viuda de Juan Alberto Badia liquidó a Marcelo Tinelli

Tras mucha agua bajo el puente, la productora radial habló públicamente sobre cuestiones vinculadas a la herencia, pero también a las personas que estuvieron alrededor del locutor en la etapa final, y allí apuntó de manera tajante contra Marcelo Tinelli, con quien él tenía una reconocida amistad.

En una nota con Matías Vázquez para el programa Socios del Espectáculo de El Trece, fue dura al hablar sobre los allegados que acompañaron al conductor: "No quiero faltarle el respeto a nadie. Los figurettis que no estuvieron nunca más al lado de Juan pero que aparecieron cuando murió... sufrir adelante de un micrófono, no da".

El periodista entonces intentó saber a quién apuntaba y le preguntó si Marcelo Tinelli estaba dentro de ese grupo, a lo que Pokrassa fue clara: "Juan era un cholulo de Marcelo. Se marcaron mutuamente pero no hubo relación continua”.

“Pero él, a mi casa vino 2 veces nada más. El cáncer de Juan duró 2 años y él vino 2 veces, imaginate. Hablaron 3 o 4 veces más por teléfono, pero no recibió tanto apoyo ni tanto amor de Marcelo como él decía en la tele", prosiguió la viuda.

Recordemos que Mariana y Juan Alberto se conocieron y se enamoraron en 1998, cuando ella tenía 25 años y él 52. Él estaba haciendo radio en la Patagonia, más precisamente en Puerto Madryn, lugar donde ella trabaja como productora en la misma emisora.

Estuvieron juntos catorce años en una relación de bajo perfil. No se casaron ni tuvieron hijos. Juntos se propusieron relanzar la radio Estudio Playa en Pinamar, que terminó siendo un éxito. El 29 de junio de 2012, tras batallar contra un cáncer de mediastino, Juan Alberto murió y tres años después, Mariana volvió al Sur.

La relación de Marcelo Tinelli con Juan Alberto Badia

Marcelo Tinelli ha sido uno de los famosos que más ha recordado púbicamente al locutor. Él lo definía como su mentor, la persona que confió en él y le abrió las puertas de los medios cuando nadie apostaba un peso por él.

“El primer encuentro que tuve fue en Radio Rivadavia y le dijo al equipo de la Oral Deportiva, de José María Muñoz, que me quería como comentarista deportivo, para su programa en la mañana, Piedra Libre. Después me llevó a la televisión y entré a Badía y Compañía. Un maestro, un ser inspiracional", dijo en una de las últimas notas que habló sobre su maestro.

Sin embargo, Pokrassa aseguró que no estuvo tan presente en el último tiempo, cuando la enfermedad estaba terminando con la vida de Juan Alberto.