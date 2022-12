Lago Escondido: habló la fiscal de Bariloche que tiene la causa

La investigación por el viaje de octubre a la mansión de Joe Lewis por parte de jueces, funcionarios judiciales y de CABA, además de agentes de Inteligencia, sigue en la fiscalía de Bariloche y no fue transferida a Comodoro Py, le dijo Cándida Etchepare al diario Río Negro.

La fiscal federal de Bariloche, Cándida Etchepare, que está interinamente en ese puesto, le dijo este lunes a Río Negro que la causa por la presunta violación de deberes de funcionario público de los jueces y funcionarios porteños por su viaje a Lago Escondido sigue abierta en su despacho y que nunca habló ni conoce a los que aparecen en los chats que trascendieron este domingo.

En esas conversaciones los participantes del tour a la exclusiva estancia de Joseph Lewis tratan de buscar un discurso afín para negar que los gastos hubieran estado a cargo de terceros, el grupo Clarín entre ellos.

Etchepare es “la mina” de la que habla el juez federal Julián Ercolini en uno de los audios del chat. El magistrado recomienda una estrategia: llevarse la causa a Comodoro Py. “Lo ideal sería que la mina lo pida”, se le escucha decir.

“La causa sigue en la fiscalía en plena investigación, ni en Comodoro Py ni nada”, respondió, escueta, la fiscal ante la consulta de este diario.

“Y no conozco ni hablé con ninguno de los que aparecen en los chats, así que más que negarte eso, como es obvio, no tengo nada que decir”, cerró la conversación.

La frase textual de Ercolini es: “Lo ideal sería que la mina pida. No que nos presentemos porque si no seríamos imputados, que es una locura; a (el nombre de la empresa es ininteligible) si existió ese vuelo, lista de pasajeros, y las constancias, no facturas, y lo mismo a Lago Escondido; con eso se descarta cualquier tipo de dádiva y después es todo un ‘bluff’. Lo mejor es que lo cierre la mina de allá”.

El contingente estuvo integrado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto; el CEO de Clarín, Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; y el exSIDE Leonardo Bergroth, además de un consultor llamado Tomás Reinke.

En las conversaciones de Telegram se llaman a ellos mismos “huemules” y hay intercambios de todo tipo, desde asuntos graves como el armado de una versión unificada sobre el viaje, hasta alusiones a la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y fotos de vinos muy caros.