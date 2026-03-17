El “Granate” se impuso en la Fortaleza con tres goles de Dylan Aquino, uno de Walter Bou de penal y el restante fue obra de Eduardo Salvio.

Lanús no se apiadó de Newell's y lo goleó 5-0

Lanús obtuvo este martes un contundente triunfo de local al golear 5-0 a Newell’s Old Boys de Rosario, en el marco de la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio “Néstor Díaz Pérez”, tuvo el arbitraje de Bruno Amiconi. Y los goles los marcaron Dylan Aquino, en tres oportunidades, Walter Bou -de penal- y Eduardo Salvio.

Los locales abrieron la cuenta a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Walter Bou anotó el primer gol de la tarde, desde el punto penal. El ex Gimnasia y Boca cruzó su remate hacia el palo derecho del arco defendido por Williams Barlasina.

A los 37’ llegó el primer gol de Dylan Aquino, la gran joya de Lanús que volvió a marcar dos veces: a los 40’ de la primera parte y a los 9 ‘de la segunda mitad, sellando su triplete.

Cuando Newell's estaba sacando del medio luego del cuarto gol ‘granate’, una mala salida en defensa derivó en un contragolpe que terminó con la definición de Eduardo “Toto” Salvio, para el 5-0 definitivo.

Con este resultado, el “Granate” saltó, de manera momentánea, al cuarto puesto de la zona “A” con 15 puntos, mientras que Newell’s, se hunde en el fondo del mismo grupo, con solo tres unidades.

En la próxima fecha, Lanús visitará al líder e invicto Vélez Sarsfield, mientras que el cuadro rosarino, recibirá a Gimnasia de Mendoza.