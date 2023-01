Lanzan recomendaciones para disfrutar de la playa de manera segura

El código de banderas es lo primero a tener en cuenta a la hora de ingresar al agua. La bandera verde indica que el mar está calmo, la amarilla advierte que el estado del mar es dudoso y es necesario tener mayor precaución al ingresar al agua, mientras que la bandera roja señala la prohibición de baño. Además las banderas tienen números para las personas daltónicas: 1 es verde, 2 amarillo y 3 rojo.

Sergio Pizzi, jefe del Servicio de Guardavidas, indicó que a diario los guardavidas prueban el estado de olas, derivas y viento para determinar cuál es la bandera correcta a colocar. Pizzi indicó que además de las banderas, al momento de ingresar al agua es fundamental mantenerse siempre con el agua a la cintura. “En el caso de familias con niños, siempre es necesario supervisarlos y darle indicaciones de orientación, estar con ellos y no dejarlos nunca solos. Tampoco está permitido ingresar con elementos inflables”, señaló.

HORARIOS Y ZONIFICACIÓN

El equipo está compuesto por 23 guardavidas distribuidos en siete bases. La temporada inicia el 1 de diciembre con guardias mínimas y luego del 15 de diciembre hasta el 15 de marzo con horario completo. De lunes a viernes de 11 a 19 y los fines de semana hasta las 20 horas.

También se recuerda que los nadadores no deben pasar la rompiente si no están equipados con traje de neoprene y boya de natación, es indispensable respetar las indicaciones preventivas de los guardavidas. “Los nadadores no pueden ingresar si no están registrados, el registro lo pueden hacer con el guardavidas o ir a la Base 1. Ahora tenemos un código QR para el registro” describió Pizzi. Para las personas con discapacidad, el servicio de guardavidas cuenta con una silla anfibia que está a disposición para quienes la solicitan en la base.

Cada verano crece el número de aficionados a las actividades náuticas y de recreación en la playa, por eso es importante recordar que existe un ordenamiento de los espacios destinados a cada actividad. Mediante ordenanza municipal sancionada en 2021 existe un ordenamiento de la playa que zonifica delimitando espacios para que quienes practican kitesurf, carrovelismo, pesca o navegación, entre otras actividades, puedan hacerlo de manera segura sin interferir con otros usuarios de la playa.