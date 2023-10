Lanzarán una nueva canción de los Beatles con la voz de John Lennon

Llamada "Now and Then", fue desarrollada mediante inteligencia artificial.

Los fans de los Beatles podrían celebrar que la próxima semana se publicará una nueva canción del grupo, con la voz de John Lennon y desarrollada mediante inteligencia artificial, anunció la discográfica Universal Music Group.

Llamada "Now and Then", la canción, anunciada como la última de los Beatles, también incluye partes grabadas por los miembros supervivientes Paul McCartney y Ringo Starr, así como por el fallecido George Harrison.

"Ahí estaba la voz de John, cristalina", dijo McCartney en un comunicado. "Es muy emotivo. Y todos tocamos en ella, es una grabación genuina de los Beatles".

"En 2023 seguir trabajando en la música de los Beatles, y a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo emocionante".

"Now and Then" se remonta a finales de la década de 1970, cuando Lennon grabó una maqueta casera en Nueva York, donde fue asesinado en 1980. Los Beatles se separaron en 1970. Harrison murió de cáncer en 2001.

Años después de su muerte, la viuda de Lennon, Yoko Ono, entregó un conjunto de grabaciones que incluían "Now and Then" a los otros Beatles, que añadieron sus propias partes, pero las limitaciones tecnológicas impidieron separar la voz y el piano de Lennon para producir la mezcla nítida necesaria para terminar la canción.

La idea de revivir la melodía surgió a raíz de la serie documental de 2021 "The Beatles: Get Back" de Peter Jackson, que había conseguido aislar instrumentos y voces mediante inteligencia artificial.

La misma tecnología se aplicó a "Now and Then", que luego fue completada por McCartney y Starr, dijo Universal. Saldrá a la venta en todo el mundo el 2 de noviembre.

"Fue lo más cerca que estaremos de tenerle de nuevo en la sala, así que fue muy emotivo para todos nosotros", dijo Starr refiriéndose a Lennon. "Fue como si John estuviera allí, ya sabes. Está muy lejos".