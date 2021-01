Las aves de la playa de Km 8 habrían muerto de botulismo

El veterinario de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Basilio Stankewitsch trabajó el jueves en la playa de Km 8 en donde aparecieron 83 patos muertos y rescató junto a colaboradores del Instituto de Desarrollo Costero de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 12 aves que estaban agonizando. Dos ellas, finalmente murieron y otras 10 están recibiendo asistencia para intentar salvarles la vida.

Según le contó Stankewitsch a El Patagónico, a partir del estudio de los signos clínicos que se levantaron en los animales que estaban vivos, y en comparación con los datos de la necropsia que se llevó a cabo a ejemplares muertos, “llegamos a la aproximación del diagnóstico, donde sospechamos de botulismo aviar. Esto es porque tenemos una parálisis flácida de los músculos, principalmente de todos los músculos, el cuello pendular, las patas no la pueden mover, no tienen sensibilidad ante los estímulos, y si al animal le agarra esto en el agua como no puede moverse y se terminan ahogando”.

El botulismo es una enfermedad paralítica provocada por la neurotoxina botulínica de la bacteria “Clostridium botulinum”. Es una intoxicación frecuente en aves acuáticas de todo el mundo causada por una toxina bacteriana que prolifera durante los meses calurosos del año.

Stankewitsch explicó que por ello los patos muertos se encontraban todos en la línea de marea. “En la necropsia encontramos agua en los pulmones, significa que el animal murió ahogado y algunos murieron por la misma toxina botulínica” determinó el veterinario.

“Dentro de la necropsia es que pudimos ver que los músculos estaban muy relajados, cosa que pasado un momento de la muerte se desencadena una serie de fenómenos que nos lleva a un estado, que es el rigor mortis, cuando el cadáver está duro, y pasado un tiempo se vuelve a relajar porque entra en descomposición”, comparó Stankewitsch frente a otro tipo de muerte. “Esto es por la parálisis flácida de los músculos” agregó.

La espora botulínica se encuentra en el suelo, pero se presume que la decantación de líquidos cloacales hace un medio más húmedo y por eso en estos lugares suele haber un poco más de concentración. Aunque también puede darse en una laguna natural o lugares húmedos. Influye mucho la salinidad del lugar y la acidez del medio.

En la necropsia de los patos “el aparato digestivo se encontraba vacío”. “Sacamos muestras de uno de los intestinos gruesos de uno de los animales, muestras de sangre para hacer la confirmación del diagnóstico mediante laboratorio. No hay Laboratorio en la zona que nos pueda hacer este tipo de análisis así que están las muestras en guarda hasta que se pueda conseguir un laboratorio”, explicó el veterinario que pudo develar el misterio de las aves muertas en la playa.

“Los signos clínicos son contundentes. Si aparece uno de estos signos es indicativo de una enfermedad específica, por ejemplo, la parálisis flácida del cuello, enfermedad del cuello pendular”, graficó el especialista.

Esta enfermedad afecta a esa especie de aves marinas, como patos, gaviotines y teros, pero hay otras aves marinas que no se enferman. “Es bastante común en todo el litoral costero patagónico y en distintas partes del mundo, si bien este es un caso que aparece ahora, buscando información hubo casos años anteriores en la zona y en Puerto Deseado”, recordó el reconocido veterinario.