Las categorías formativas de natación compitieron en el Natatorio Pueyrredón

Más de 160 nadadores se dieron cita en el Natatorio Pueyrredón para participar de una doble competencia. Por un lado, se realizó la 1ª fecha zonal FeNaCh destinada a las categorías Pre Infantiles, Infantiles y Menores. A su vez, se efectuó el 3er Encuentro Interclubes para Menores, Cadetes y Juveniles.
Participaron las escuelas de Acuarium, Nado Rada Tilly, Diadema, Jerárquicos CAD, Club Huergo, Natatorio Km 8 y Natatorio Pueyrredón. El día de competencia se repartió en dos jornadas, una por la mañana y la otra por la tarde.
La próxima fecha será el 8 de agosto, en el natatorio del barrio Diadema Argentina. Por otra parte, el sábado 4 de julio, será el turno de la 2ª fecha Master del Circuito de Interclubes, cuya sede será la pileta del Centro de Actividades Deportivas de Jerárquicos.