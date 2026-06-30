Primer encuentro del año de Gimnasia Aeróbica y Ritmos Urbanos

Se realizó en el Club Huergo el primer encuentro del año para escuelas municipales de Gimnasia Aeróbica y Ritmos Urbanos, con una multitudinaria convocatoria y el acompañamiento de Comodoro Deportes. Con diversas coreografías, participaron más de una docena de sedes municipales y privadas de la ciudad.

El primer encuentro de Gimnasia Aeróbica y Ritmos Urbanos se desarrolló en la cancha principal del Club Huergo, con un gran marco de público y la coordinación de las referentes municipales Vanesa Velázquez y Vanina Rapiman, junto al acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

El acto inaugural contó con la presencia del Lic. Martín Gurisich (Dir. Gral. Deportes), junto a las mencionadas referentes, que tras dar el saludo inicial y agradecimientos, realizaron reconocimientos a las instructoras de las diversas sedes municipales y privadas, como así también una distinción a atletas clasificados a eventos internacionales.

En el encuentro, participaron las sedes municipales de Gimnasio Nº2 (Inst. Antonella Chaile y Milagros Da Costa Díaz), Escuela Nº517 (Antonella Chaile), Ciudadela (Antonella Díaz), CPB San Martín (Silvana Sartorio-Luciana Rasgido), Laprida (Celeste Troncoso), Gimnasio Nº1 (Melisa Obando, Abril Curaqueo), USMA (Débora Esquivel), Gimnasio Nº4 (Vanina Rapiman, Antonella Leal, Giovanna Urtuvey, Abril Morcillo Vargas) y Club Huergo (Antonella Leal, Nitza Terraza y Vanesa Velázquez).

Además, hubo invitación especial a escuelas privadas como Deab Dance (Inst. Natalia Etcheverría), Elixir Crew (Quimey Antillanca), We Dance (Micaela Muñoz-Matías de la Llama), Star Crew (Agustina Pascualetti), Tasty’s Team (Rocio Prete), Wave Movie (Sara Serna y Fusto Barrios), Esc. Samanta Latorre y Step Dance (Nitza Terraza).

Se hizo una mención especial a los atletas Facundo Reinoso, Giovanna Carrizo, Celeste Viarengo, Josefina Figueredo, Bianca Bayón, Dominique Mortada, Francesca Viarengo, Tiziana González, Valentina Polito, Julieta Pardo, quienes fueron convocadas al Sudamericano de Buenos Aires.

También se reconoció a Avril Morcillo Vargas, clasificada al Sudamericano y al Panamericano de Brasil, lo propio para Mía Morcillo Vargas y Victoria Vargas que serán parte del Sudamericano, Panamericano, y también del Mundial que se llevará a cabo en Pamplona, España.

“Agradecer como siempre a mis directivos, a la coordinación general que siempre nos acompaña para desarrollar nuestras actividades. A las familias que están reunidas y acompañando a sus hijos. En especial, me pasa que tengo muchos alumnos acá, que hoy son mis colegas. Estoy muy orgullosa de ellos, que hoy tengan sus grupos, academias, que tengan sus proyectos propios, porque muchos han iniciado acá, en las escuelas municipales”, señaló Velázquez.

Finalmente, Martín Gurisich, director general de Deportes, agradeció a instructores y a la familia de la gimnasia aeróbica. “Agradecer a cada uno por el trabajo de todo el año, por llegar a estas muestras que se hacen y que llenan el Club Huergo. Eso habla muy bien del trabajo de ustedes, y más aún, cuando se ven las coreografías”.

“A las referentes que vienen peleando por la actividad. A toda la familia que acompaña, que está temprano con los chicos. No nos olvidemos que para que el deporte crezca hace falta cada uno de ustedes. Que sea un gran primer encuentro. Muchísimas gracias”, concluyó.