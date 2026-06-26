Reconocieron a gimnastas aeróbicas que competirán internacionalmente

Fue durante el 1º Campeonato Provincial que se desarrolló el fin de semana en el Gimnasio municipal 4 del barrio Stándard Norte.

Organizado por la Federación de Gimnasia del Chubut, el último fin de semana se desarrolló el 1º Campeonato Provincial de Gimnasia Aeróbica en el Gimnasio Municipal Nº4 del barrio Standard Norte. En donde hubo reconocimientos para las gimnastas que competirán este año a nivel internacional (Sudamericano, Panamericano y Mundial).

La primera competencia de la temporada tuvo la presencia de los clubes Mercegue Aerobics, Aeróbica MR, Samanta Latorre, Entrenar (Puerto Madryn) y Ente Comodoro Deportes, con sus sedes Municipal 4, Ciudadela y CPB San Martín.

El certamen contó con la fiscalización de las juezas Gimena Latorre (Provincial), Samanta Latorre (Nacional) y Marcela Ramos (Internacional FIG Nivel 3), quien igualmente estará representando a Argentina en el Sudamericano.

Además de las coreografías desplegadas durante las dos jornadas, también se reconocieron a las deportistas que clasificaron a las competencias internacionales y se están preparando para afrontarlas.

Cabe resaltar que, del 8 al 12 de julio se llevará a cabo en Buenos Aires el Sudamericano y Copa de Clubes, donde participarán 14 gimnastas de Chubut.

Asimismo, cuatro deportistas competirán en el Panamericano en noviembre en Aracajú, Brasil, y dos irán al Mundial de Pamplona (España) en septiembre.

Por otra parte, se dictó un Campus de Tecnificación a cargo de las profesoras Lorena Carballo (gimnasia artística) y Stela Fernández (técnica de danza).

Vale destacar que, el segundo provincial de gimnasia aeróbica tendrá lugar en octubre y después será el turno de la final nacional (noviembre y diciembre) en Córdoba.

Desde la Federación de Gimnasia del Chubut, felicitan “a todos los gimnastas participantes y a sus entrenadores, y a las familias por el acompañamiento de siempre. Y agradecemos al Ente Comodoro Deportes y Hernán Martínez”.