Los Cadetes abren la acción del Final Four

Este sábado comienza la definición del torneo Apertura de básquet en U-15 tanto en femenino como en masculino. La actividad se desarrollará en el gimnasio “Diego Simón”.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) pondrá en marcha este sábado en el gimnasio “Diego Simón” de Km 3 el Final Four de la categoría Cadetes tanto en femenino como en masculino, correspondiente al torneo Apertura 2026.

En ese contexto, desde las 14:30, se medirán Náutico Rada Tilly y Petroquímica en femenino y luego Náutico “Amarillo” con Gimnasia “Blanco” en masculino.

A continuación, en mujeres se enfrentarán La Fede “Bordó” y Gimnasia y Esgrima, y cerrarán el sábado, el otro encuentro de varones, que será protagonizado por La Fede “Bordó” y La Fede “Blanco”.

El domingo, mientras tanto, en el mismo escenario de juego, se definirá el Final Four de U-15 con los partidos por los terceros puestos y finales en ambas ramas.

Cabe destacar que durante la jornada seguramente se realice un minuto de silencio en memoria de José “Pepe” Bova, quien era un reconocido árbitro de la ciudad y que falleció esta semana en un accidente de tránsito.

Foto: Archivo / El Patagónico.

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Programa

SABADO 27

En el gimnasio Diego Simón

Gimnasio “Diego Simón” – Semifinales (Final Four)

14:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica (1). Arbitros: Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

16:00 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Blanco" (1). Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

17:30 Cadetes (F): La Fede "Bordo" vs Gimnasia y Esgrima (2). Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

19:00 Cadetes (M): La Fede "Bordo" vs La Fede "Blanco" (2). Arbitros: Matías Carrizo y Jorge Alarcón.

DOMINGO 28

Gimnasio “Diego Simón” – Finales (Final Four)

14:30 Cadetes (F): 3er. Puesto Pdor. Semifinal (1) vs Pdor. Semifinal (2). Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.

16:00 Cadetes (M): 3er. Puesto Pdor. Semifinal (1) vs Pdor. Semifinal (2). Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

17:30 Cadetes (F): 1er. Puesto Gdor. Semifinal (1) vs Gdor. Semifinal (2). Arbitros: Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

19:00 Cadetes (M): 1er. Puesto Gdor. Semifinal (1) vs Gdor. Semifinal (2). Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.