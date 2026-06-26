Cuarenta jugadores fueron convocados para este lunes a las 21 en Pasaje Los Patos 2227. Es con miras a conformar la selección que jugará en la ciudad el Argentino, previsto para septiembre.

Salió la lista de la preselección comodorense C-15 de futsal

Un total de 40 son los nombres de los jugadores de la preselección de Comodoro Rivadavia C-15 de futsal, los cuales deberán presentarse este lunes a las 21 en Pasaje Los Patos 2227, la sede de la Comisión de Futsal Principal.

En ese contexto, los jugadores que a continuación se detallan, fueron convocados con miras al Torneo Argentino de Selecciones de la categoría que se jugará del 14 al 19 de septiembre en Comodoro Rivadavia, en donde el dueño de casa hará la defensa del título logrado en 2025 en Mendoza.

El cuerpo técnico está conformado por el director técnico Juan Sanzana, el ayudante de campo es Horacio Sanzana, el preparador físico es Javier Romero, mientras que Santino Rivas es el entrenador de arqueros.

Los 40 convocados, con sus respectivos clubes son los siguientes:

De 70/30: Ian Asencio, Bautista Barría, Ian Ballona, Carlos Colivoro y Kevin Chávez.

De CyS Futsal: Matías Navarro, Thiago Cancino, Santino Díaz y Lucas Riva De Neira.

De Galácticos: Yoel Sanzana.

De Juanes Motos Futsal: Juan Manuel Cantallops.

De La Súper Económica: Bastian Chaile y Thiago Muñoz.

De Lanús: Enzo Loncón, Emiliano Morales Raileff, Santino Ojeda, Blas Pereyra, Ian Villalba y Lautaro Ríos.

De Lanús Infantil: Giovanni Guinao, Ian Barría.

De Los Matadores Azul: Pablo Ruiz, Thiago Llanquín, Facundo Ferreyra y Thiago Pereyra.

De Los Matadores Rojo: Fabio Zamora, Zahir Duré y Lautaro Poveda.

De Los Titanes FC: Luciano Burgos, Enzo Carrizo y Joaquín Lavado.

De Malvinas Club: Santino Tenorio, Ciro Uribe, Theo Uribe, Renzo Lastre y Bautista Pérez Altamirano.

De MyL Futsal: Paulo Oviedo, Mateo Soto, Thiago López Pinto, Ian Segundo.