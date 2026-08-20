Las Jornadas del IAPG reunieron más de 200 profesionales

Se trata de las 28° Jornadas Técnicas de Petróleo y Gas del Golfo San Jorge. Ante más de 200 profesionales, el encuentro consolidó la vitalidad de la cuenca, destacando la incorporación masiva de nuevas tecnologías y un incremento histórico del 30% en las presentaciones técnicas.

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) clausuró este jueves las 28° Jornadas Técnicas de Petróleo y Gas del Golfo San Jorge, un evento emblemático que ratificó la absoluta vitalidad y capacidad de adaptación de la industria frente a los nuevos desafíos productivos de la región.

Consideradas las jornadas técnicas más antiguas de su tipo en el país, la edición de este año sobresalió por una intensa dinámica de intercambio de conocimientos, materializada en 38 presentaciones técnicas distribuidas en dos salas paralelas. Según el Comité Evaluador, los trabajos se caracterizaron por un riguroso estándar profesional. Entre los hitos tecnológicos de esta edición, destacó la incorporación de herramientas de vanguardia como la inteligencia artificial (IA) en la elaboración de múltiples ponencias, reflejando una clara y acelerada tendencia hacia la modernización digital del sector.

En una etapa de plena transformación y con nuevos actores en escena, la cuenca demostró estar más activa que nunca. El espíritu predominante entre los participantes fue el optimismo hacia el futuro, respaldado por la convicción de contar con las herramientas técnicas e innovadoras necesarias para frenar el declive histórico y proyectar un nuevo horizonte de desarrollo para la región.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del Ing. Tomás Catzman, presidente de la Comisión Directiva de la Seccional Sur del IAPG, quien agradeció profundamente la masiva participación de los socios y profesionales en el evento. Durante su alocución, Catzman instó a los presentes a "volver a correr los límites, tal como tantas veces lo hizo la industria a lo largo de más de 100 años de rica historia regional".

Por su parte, la tradicional conferencia magistral que acompaña el evento fue dictada por el Lic. Adolfo Storni, gerente general de CAPSA-CAPEX, quien profundizó en un análisis estratégico sobre los nuevos eesafíos productivos y operativos en la Cuenca del Golfo San Jorge. Con una visión optimista de nuestro futuro, pero realista sobre el momento que nos toca vivir, enumeró los vértices principales que necesitamos desarrollar y corregir para concretar el despegue productivo que todos aspiramos.

Uno de los aspectos más estimulantes y celebrados del encuentro fue la participación mayoritaria de jóvenes profesionales como autores principales de los trabajos presentados. Para el IAPG, este fenómeno representa un sólido indicador de un futuro sumamente prometedor para el sector energético, cimentado firmemente en el conocimiento, la investigación y la innovación.

La convocatoria reunió a 220 profesionales a lo largo de las dos jornadas, marcando un récord histórico al superar en un 30% el promedio de trabajos presentados en ediciones anteriores.

Dada la alta calidad de las ponencias, el Comité Evaluador enfrentó una compleja tarea de selección, distinguiendo finalmente a cuatro trabajos (dos por sala) bajo estrictos criterios de innovación, aplicabilidad directa, calidad en la exposición e interés general. Asimismo, se incorporó una votación digital donde el público asistente eligió mediante encuesta a sus trabajos favoritos, premiando a los más votados en una emotiva ceremonia de cierre.

Los trabajos premiados por el Comité Técnico fueron:

Utilización de varillas de fibra de vidrio en Bombeo Mecánico.

Oscar Lirio Gutiérrez Prane, Ramon Nieto, Claudio Gómez, Alejo Naya, Agustin Manera, Lucas Echavarría.

CGC

Cañadón Perdido, modelo de reservorio para inyección de polímero en un yacimiento con cien años de historia

Alejo Viñales, Gastón Manestar, Georgina Godino, Yamila Julio, Melisa Relly, Silvana Gandi

Pecom

Mantenimiento de válvulas - De costo operativo a generación de valor Iván Morales

Julian Barros

Pan American Energy

Optimización y desempeño de la recuperación asistida mediante inyección de polímeros en Cerro Dragón: resultados de campo y perspectivas de expansión.

Manuel Cipriano Etcheverry, Lorena Cristoff

Pan American Energy

Trabajos nominados por el público:

Del piloto a la expansión: Primeros resultados del escalamiento de la inyección de polímeros en el yacimiento El Trébol

Karina Villarroel, Soledad González, Héctor Campos, Ana María Ruiz, Javier Fabiano, Yamila Julio, Ignacio Corrado, Silvana Gandi

Pecom

Unidad Móvil de Deshidratación de Gas - Solución Modular y Compacta, con Deshidratación en Serie y Reboiler Eléctrico para Aplicaciones de Baja Escala

Pablo Ascoeta, Gustavo Livacic, Victor Paz

CGC