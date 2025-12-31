Las noticias regionales que marcaron el año

Tragedias viales, conflictos sociales, hechos insólitos y relatos de supervivencia marcaron la agenda regional. Un repaso de El Patagónico por las notas más leídas que reflejan las preocupaciones y el impacto de los acontecimientos en Comodoro Rivadavia y la región.

La sección Regionales de El Patagónico concentró durante el año algunos de los contenidos de mayor interés para los lectores, con una agenda atravesada por hechos trágicos, situaciones sociales sensibles y episodios que generaron fuerte repercusión pública.

Entre las notas más consultadas se destacó el impactante relato de la oficial María José San Martín, quien logró sobrevivir tras quedar atrapada en arenas movedizas en proximidades de Sarmiento; una experiencia extrema que despertó atención por la crudeza del testimonio y el operativo desplegado para su rescate.

Embed

Las tragedias viales ocuparon también un lugar central en el interés informativo. Accidentes fatales ocurridos en Comodoro Rivadavia y en rutas de la región, que se cobraron la vida principalmente de jóvenes, generaron conmoción y reabrieron el debate sobre la seguridad vial.

Otro de los temas que captó la atención fue un hecho insólito ocurrido en una plaza de Comodoro, que se viralizó rápidamente y provocó reacciones cruzadas entre vecinos, además de intervenciones policiales y debates sobre el uso del espacio público.

Embed

En el plano social y laboral, una de las noticias más leídas fue el despido de 290 trabajadores de Halliburton, un conflicto que expuso la fragilidad del empleo en el sector petrolero y tuvo impacto directo en cientos de familias de la región.