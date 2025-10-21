Las ventas por el Día de la Madre cayeron un 35% en Comodoro

Desde la Cámara de Comercio local informaron que el nivel de ventas fue “desalentador” y muy por debajo del promedio nacional, que registró una baja del 3,5%. Los rubros más afectados fueron indumentaria y perfumería.

El Día de la Madre, tradicionalmente una de las fechas más importantes para el comercio de Comodoro Rivadavia, no logró revertir la tendencia de retracción del consumo. Según informó Daniel Góngora, vicepresidente de la Cámara de Comercio local, las ventas se desplomaron alrededor de un 35% respecto del año anterior.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3, Góngora explicó que “lo que fue Comodoro en particular fue bastante desalentador. A nivel nacional se registró una baja del 3,5%, pero en nuestra ciudad los valores rondaron el 35%. En rubros como indumentaria, ropa de mujer, perfumería o relojería, la gente recorrió, pero buscó opciones más económicas para hacer un regalo”.

El rubro más golpeado fue el de la indumentaria, que, pese a las promociones y liquidaciones de temporada, no logró repuntar. “La ropa fue uno de los sectores más afectados. Muchos comercios ofrecieron descuentos importantes y planes con tarjeta de crédito, pero no tuvieron gran salida”, detalló el dirigente.

Otro sector que no mostró buenos resultados fue el de la perfumería, que mantuvo precios similares a los del año pasado. Sin embargo, tampoco logró generar un volumen de ventas significativo. “La gente se inclinó más por las líneas nacionales o productos más económicos”, añadió Góngora.

Desde la Cámara de Comercio reconocieron que existían expectativas de una mejora durante el último fin de semana, especialmente el sábado, pero los resultados no cumplieron con lo esperado. “El mayor movimiento se dio el sábado por la tarde. El viernes fue muy tranquilo. Había esperanza por parte del comercio, pero no se llegó”, concluyó.