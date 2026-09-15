Lavezzi contó que sufrió depresión y explicó el porqué de sus temblores

El exdelantero de la Selección argentina habló sobre su salud, recordó el vacío que sintió tras retirarse del fútbol y destacó el apoyo de su familia y amigos durante su recuperación.

Ezequiel Lavezzi habló sobre su estado de salud durante una entrevista con el exfutbolista italiano Luca Toni para el programa Fenomeni, de Amazon Prime Italia. El exdelantero del PSG se refirió a las imágenes que se viralizaron, en las que se lo veía con fuertes temblores en una de sus piernas, y contó que atravesó un cuadro de depresión después de retirarse del fútbol.

“Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando”, relató el exfutbolista argentino, de 41 años.

Durante la charla, Lavezzi también señaló que el nacimiento de su hijo Vittorio, en 2024, fue fundamental para recuperar la motivación. “Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me hace sentir vivo. Me dio la fuerza para seguir adelante”, expresó.

El Pocho recordó el respaldo que recibió de personas cercanas durante los últimos años y mencionó especialmente a Lionel Messi, con quien mantiene una amistad.

“Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”, afirmó sobre el capitán de la Selección argentina. También destacó el apoyo de Sergio Agüero y Paolo Cannavaro, además de recordar su vínculo con Diego Maradona, a quien definió como “un hombre excepcional”.

Lavezzi se retiró del fútbol profesional en 2019, luego de su última etapa en el Hebei China Fortune de China. A lo largo de su carrera pasó por San Lorenzo, Napoli y Paris Saint-Germain, además de integrar el seleccionado argentino.

En la entrevista, el exdelantero también repasó distintos momentos de su trayectoria. Recordó el cariño que recibió de los hinchas de Napoli desde su llegada y una anécdota en la que una tienda tuvo que cerrar y llamar a la Policía debido a la cantidad de personas que se acercaron a verlo mientras compraba zapatillas.

Tras cinco temporadas en el club italiano, Lavezzi eligió continuar su carrera en el Paris Saint-Germain en 2012, pese al interés del Inter. Explicó que prefería no jugar en otro equipo italiano para evitar una posible traición a los hinchas napolitanos. “Irme de Napoli fue muy difícil, hoy lo extraño mucho”, sostuvo.

El Pocho también evocó su relación con Maradona, a quien admiró como ídolo y tuvo como entrenador en la Selección argentina. Recordó las conversaciones que mantenían durante las concentraciones y una situación ocurrida en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el Diez advirtió que atravesaba un problema familiar y le aconsejó regresar a su casa para estar con los suyos.

Al referirse a su recuperación, Lavezzi dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir”.