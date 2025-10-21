Le robaron el celular y pactó un peligroso encuentro para recuperarlo

Un hombre pactó un encuentro con el supuesto vendedor de su teléfono sustraído. Al confirmar que era su dispositivo, el sospechoso lo amenazó con un arma blanca.

Un violento episodio se registró este lunes por la tarde en la calle España, cuando un hombre fue amenazado con un cuchillo durante un encuentro pactado para recuperar su celular robado.

Según informaron fuentes policiales, la víctima había sufrido el robo de su teléfono días atrás en la zona norte de la ciudad. Al detectar una publicación en Facebook que coincidía con las características del dispositivo, decidió contactarse con el supuesto vendedor y acordar una cita para verificar si se trataba del mismo aparato.

Durante el encuentro, el damnificado entregó una suma de dinero a modo de comprobación y, al confirmar que se trataba de su teléfono, lo retuvo. En ese momento, el sospechoso extrajo un arma blanca y lo amenazó para que se lo devolviera.

Agentes de la División Policial de Investigaciones (DPI), que se encontraban realizando tareas en el área, intervinieron de inmediato y lograron reducir al agresor, evitando que la situación derivara en una agresión física.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con la investigación del caso.